Parrilli afirmó que Cristina está dolida por la posición de Kicillof en el PJ

El senador de Unión por la Patria Oscar Parrilli, una de las personas más cercanas a Cristina Kirchner, manifestó la decepción de la propia expresidenta ante la falta de apoyo explícito del gobernador bonaerense Axel Kicillof a su candidatura a la presidencia del Partido Justicialista (PJ).

“Cristina está dolida, nunca esperaba que Axel no se pronunciara. Es inentendible”, planteó el legislador por la provincia de Neuquén, y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el último mandato de CFK. “¿Tan difícil es para Axel decir que le gustaría que Cristina sea la presidenta del Partido Justicialista?”, insistió en línea a otras figuras del kirchnerismo.

En una entrevista al canal “Streaming Registrado”, que se emite por Youtube, Parrilli dejó traslucir que esa ausencia de respaldo entra en tensión con una posible candidatura del mandatario bonaerense a la Casa Rosada en las elecciones presidenciales de 2027, cuando no pueda reelegir en el distrito que actualmente gestiona. “Si Axel quiere ser presidente, no es lo mismo que esté (Ricardo) Quintela o Cristina en la presidencia del partido”, apuntó. “Si eso no lo entiende, me parece que tiene un problema de comprensión de textos. O de contexto”, dijo, punzante.

Las figuras del kirchnerismo siguen en una abierta ofensiva contra Axel Kicillof a raíz de que no se pronunció a favor de CFK en la interna del PJ nacional, que enfrentaba a la dos veces expresidenta con el gobernador Ricardo Quintela. Esta semana la jueza federal María Servini rechazó la candidatura del riojano y de su lista “Federales Unidos, un grito de corazón” en una suerte de validación de las irregularidades formales detectadas en su postulación, lo que allana el camino para que Cristina Kirchner asuma la presidencia del partido.