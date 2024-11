El PRO rechaza la derogación de las PASO para las próximas elecciones

El diputado del PRO Alejandro Finocchiaro rechazó la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y los cambios en el financiamiento a los partidos políticos al argumentar que los plazos que restan para las elecciones legislativas del 2025 son limitados. “Se debe hacer estudiadamente”, planteó.

“Discutir esto a seis o siete meses de una elección me parece que no está bien. Lo mismo el tema del financiamiento de los partidos. Existen como 700 partidos, pero hay que hacerlo bien, no se puede hacerlo a las apuradas”, remarcó y especificó que se trata de una postura personal.

Tras la propuesta del Poder Ejecutivo de redistribuir al presupuesto universitario los fondos destinados a las primarias y los que se utilizan para financiar a los partidos políticos, Finocchiaro planteó: “Esa plata que parece un montón, en el presupuesto no lo es tanto. Para ser realistas y que las universidades tengan el dinero que se necesita, tenés que empezar a meter mano en distintos rubros que básicamente no se notan”.

"Yo votaría con las dos manos la derogación de las PASO. Pero cuando estás en el Ejecutivo, las listas las ordenás desde el Ejecutivo; cuando no estás, tenés un problema y los partidos políticos han perdido la gimnasia que tenían hace 30 años", insistió.

En la misma línea, remarcó: “Esas cosas no se hacen a los cachetazos en dos días, se deben hacer estudiadamente. Es algo que nosotros propusimos en un proyecto con María Eugenia Vidal para que no haya obligatoriedad, en abril, y la realidad es que no hubo votos en el Congreso. Ahora tampoco los hay”.

Asimismo, el legislador planteó que, si los partidos políticos pasaran a depender exclusivamente del capital privado, quedarían ligados a los intereses de los empresarios que invierten su dinero, y propuso avanzar en un sistema de financiamiento mixto.