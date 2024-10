El PJ, desunido: camino a suspenderse la interna

Al borde de la ruptura, el Partido Justicialista (PJ) dirimirá su feroz interna en la Justicia. Así lo anticiparon en las últimas horas desde el espacio que lidera el gobernador riojano, Ricardo Quintela, cuya candidatura para conducir el peronismo nacional fue denegada por la Junta Electoral del PJ por falta de avales. Algo que el mandatario atribuyó a “una fuerte parcialidad” hacia la nómina de Cristina Kirchner porque “de 15 miembros, 12 pertenecen a la otra lista”.

Vencido el plazo para la corrección y la presentación de nuevos avales, Quintela acusó al sector de la expresidenta de no querer ir a elecciones: “Querían ganar el partido desde el escritorio, desde las oficinas, no desde la cancha”, advirtió ayer en declaraciones radiales.

El que salió a responderle fue Máximo Kirchner, quien desde un acto partidario en Hurlingham lanzó contra Quintela: “Dice que le robaron los avales, ¡chamuyo!” y le recriminó:

“Dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y no renunció. Dijo que si iba Cristina (al PJ), él no iba a competir... ¿Cuándo va a cumplir lo que promete?”, a la par que le pidió al gobernador de La Rioja “que se tranquilice, que recupere el eje y no diga barbaridades de otros compañeros y mucho menos que no ponga a tiro del partido judicial al PJ”.

Cerca de Cristina apuntaron además que desde el espacio de Quintela “ni siquiera tomaron nota de lo que debían subsanar.Está claro que la intención de ellos es judicializar”. Algo que obligaría a posponer los comicios peronistas.

Concretamente, el sábado la junta partidaria precisó a través de un comunicado de prensa que la lista “Federales, un grito de corazón” no contaba con el número exigido del 2% (62.465) del padrón de afiliados establecido en el Reglamento Electoral, por lo que resolvió denegar por “unanimidad” esa nómina y otorgar un plazo de 24 horas para “realizar la entrega de la documentación física faltante y la corrección de los registros digitales presentados”.

Contra esa decisión, los apoderados de Quintela, Jorge Yoma y Daniel Llermanos, presentaron un recurso ante la Junta Electoral en el que pidieron una nueva integración de sus miembros. También denunciaron la “falta de resguardo de la documentación” y el “robo de avales” por parte de sus adversarios.

“Si alguien quiere sacar un crédito en el banco hay que llevar garantías. No se puede ser candidato cuando la condición fundamental es presentar los avales y no lo hicieron. Se les dio tiempo, ellos deberían tener las copias. No tienen voluntad de competir”, retrucó Teresa García, una de las apoderadas de Cristina Kirchner en la disputa por el PJ.

“Vamos a recusar a la Junta porque tiene una parcialidad absoluta, no dio garantías para nada. Mínimamente queremos tener reglas de juego claras”, desafió ayer Quintela y reforzó: “La lista de Cristina no quiere ir a elecciones, aunque la saco un poco a ella de esto, necesito sacarla por su envergadura, por su volumen, porque la necesita el peronismo.

No la quiero involucrar, a pesar de que ella dio la orden a la Junta Electoral de que resolvieran ‘los problemas menores que hay’”.

El riojano habló luego de los llamados que, aseguró, recibió en las últimas horas: “Hasta las ocho de la noche de ayer (por el sábado) estaban hablando conmigo, tratando de que yo, entre comillas, reflexionara y pudiera aceptar el tema de la lista de unidad y les dije que no. En los tres intentos dije que no”.

Quintela mencionó a Juan Manuel Olmos como “el compañero” que lo llamó “con buena fe. Yo le agradecí sus buenas intenciones, tratando de resolver un problema. Trataba de juntarnos para establecer el procedimiento que íbamos a adoptar para la lista de unidad. Yo le dije, ‘Juan Manuel, si ustedes tienen el dream team, si tienen los mejores jugadores, supuestamente, ¿cuál es el problema? Vayamos a las elecciones y listo, que la gente se expida”.

El riojano, se dijo, está decidido a llevar hoy mismo la pelea partidaria al juzgado electoral a cargo de María Servini. El peronismo quedará así al borde de la ruptura. Y sumará un nuevo foco de tensión en medio de la tirante relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, expuesta de manera pública el último miércoles en el Teatro Argentino de La Plata, en ocasión del homenaje por los 47 años de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Cerca de Cristina le recriminan a Quintela los apoyos de manera más o menos explícita de Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Juan Schiaretti, mandatarios que tienen buena sintonía con la Casa Rosada.