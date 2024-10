Dura crítica de Milei a Villarruel

El presidente Javier Milei criticó el busto de Isabel Martínez de Perón que Victoria Villarruel inauguró en el Senado. “No me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A, fue un error”, aseguró.

“Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino que todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”, explicó Milei.

Agregó: “El Gobierno de Martínez de Perón derivó en el Rodrigazo y se quintuplicó la cantidad de pobres. Me parece que no es un modelo a seguir. Además, se firmó el decreto de aniquilamiento. Yo no lo hubiera hecho, pero no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella”.