Milei dijo que le gustaría ponerle “el último clavo al cajón del kirchnerismo”, con Cristina Fernández “adentro”

El presidente Javier Milei aseguró hoy que le gustaría ponerle "el último clavo al cajón del

kirchnerismo" con la ex mandataria Cristina Fernández "adentro".

Sobre la interna del Justicialismo, Milei dijo que el enfrentamiento político entre la ex presidenta y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, "no es un problema" para él.

"No es un problema para mí. Es un problema de la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro", enfatizó el jefe de Estado.

Las confrontaciones entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner han sido numerosas y públicas. Estas declaraciones han generado fuertes reacciones y repudios por parte del kirchnerismo y otros sectores políticos.

En una entrevista televisiva, el Presidente también expresó que “los que estaban comiendo pochoclos esperando a que nos cayéramos en abril deben estar bastante gordos, con mucho sobrepeso".

"Al margen de las humoradas, estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Recibimos una situación extremadamente compleja. Argentina condensaba los desequilibrios de las tres grandes crisis que sufrimos. Y nosotros bajamos la

inflación al 28%. Y va a seguir bajando, no tengan dudas. Tuvimos el proceso de desinflación nunca antes visto en la historia argentina", enfatizó Milei.