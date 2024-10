Cristina conttra Kicillof: “Los Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”

Cristina Kirchner apuntó todos sus cañones contra Axel Kicillof. En medio de la interna que se libra a cielo abierto en el PJ, dijo que “los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, en alusión del gobernador bonaerense.

La ex presidenta blanqueó así su distanciamiento con el Gobernador al que le reprocha que no se haya expresado públicamente en respaldo a su candidatura a presidir el PJ nacional. No sólo eso: aseguró que ministros del gabinete bonaerense están trabajando para juntar respaldos para su competidor por el cargo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Las filosas frases de Cristina Kirchner fueron escuchadas por cerca de 50 dirigentes que concurrieron a la sede porteña del Smata. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, lanzó en otro dardo a Kicillof a quien nunca mencionó, según dijeron diversas fuentes.

En el encuentro estuvo presente Máximo Kirchner y la primera plana de La Cámpora, entre la que se destacan la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y el porteño Mariano Recalde. Además hubo intendentes del Conurbano como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno). Ninguno de ellos estuvo ayer en el acto que Kicillof encabezó en Berisso por el Día de la Lealtad.

La reacción de Cristina Kirchner deja a las claras que aún cuando el gobernador bonaerense lanzó mensajes conciliadores en esa movida propia en el distrito vecino, esas señales no le bastaron. Pretendía una apoyo explícito del Gobernador que todavía no llegó. En las primeras horas de la mañana varios laderos kirchneristas como Oscar Parrilli salieron a reclamar ese respaldo. Poco después, Cristina se despachó con dureza.

Así, el peronismo ingresó en un terreno de extrema tensión. Cristina ya presentó su lista para la interna del PJ y Ricardo Quintela haría lo propio, ya que parece haberse cerrado la posibilidad de un acuerdo. En el medio, Kicillof quedó en medio de la ira kirchnerista.