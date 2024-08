Una declaración clave en la causa contra Alberto Fernández

La situación judicial de Alberto Fernández podría complicarse esta semana con la presentación de un nuevo escrito de su expareja, Fabiola Yáñez, y la declaración (como testigo) de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero, destinataria de los mensajes y fotos en los que la exprimera dama daba cuenta de los golpes e intimidaciones por los que terminó denunciando al exmandatario.

Luego de que la semana pasada Fernández fuera imputado por el supuesto delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas, Yáñez presentaría hoy ante la Justicia nuevas pruebas documentales de la presunta violencia física y psicológica a la que la habría sometido el exjefe de Estado mientras convivían en la Quinta de Olivos. Serían chats en los que ella le reprocha a él haberle arrojado y pegado con un teléfono celular en el rostro.

Además, agregaría un intercambio de chats que mantuvo con quien fue la última exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad del gobierno anterior, Ayelén Mazzina, para probar que, si bien la puso al tanto de la violencia sufrida ella no habría hecho nada. Algo que podría comprometer a la exfuncionaria, que niega la acusación.

Obligada a decir la verdad

También inquieta a Fernández lo que pueda salir de la boca de Cantero, quien, según cuentan en su entorno, está "enojada", "molesta", "dolida" con su exjefe. Citada para el jueves como testigo, tiene la obligación de decir la verdad. A diferencia de la causa de los seguros (en la que está citada a indagatoria, acusada de haber intermediado ante el entonces mandatario para favorecer a su marido, el broker Héctor Martínez Sosa), en el caso por violencia de género deberá testificar bajo juramento, sin poder negarse a contar lo que sabe ni mentir. De hacerlo, incurriría en falso testimonio.

En ese sentido, anticipan en el círculo íntimo de la mujer que está decidida a ratificar que efectivamente recibió mensajes de Yáñez en su teléfono. Y que en esos intercambios la entonces pareja de su jefe le contó episodios de violencia de género y acompañó los textos con fotos. Cantero aclararía, no obstante, que no era amiga de Yáñez ni confidente y que apenas cruzaban mensajes de manera periódica cuando la sorprendieron las crudas revelaciones de la exprimera dama.

“Lo que ella sabe es lo que está en el WhatsApp y confirmará que esos mensajes son auténticos y que los recibió en aquel momento”, adelantó uno de los allegados de Cantero y que “ella jamás vio a Fabiola con moretones, aunque tampoco se dio la situación laboral o social para que la viera”.

Se presume que la asistente de Fernández durante tres décadas insistirá en que los chats de Yáñez fueron para ella una sorpresa. Como aquel mensaje del 12 de agosto de 2021 (apenas trascendida la foto de la fiesta de Olivos en plena cuarentena) en el que Fabiola le cuenta "Hoy me agarró del cuello y sabiendo que puedo estar embarazada me pegó una patada en la panza" y más adelante le advierte: "No puedo creer como se comporta. En dos días me pegó tres veces". A lo que Cantero responde incrédula: "No puedo creer lo que me decís” y suma: "Nunca lo escuché hablar con alguien con el cariño que lo hace con vos. Te digo de verdad. Con el cariño que habla de vos”. Y Yáñez contrasta: “Pero en la práctica no es igual”.

Ante los jueces, Cantero argumentaría que no tenía la obligación de denunciar en la Justicia o algún organismo especializado en violencia de género lo que la denunciante le confió por WhatsApp y que en todo caso la propia Primera Dama debió hacerlo.

“¿Por qué debió María denunciar lo que el propio Julián Ercolini no hizo?”, plantearon en el entorno de la secretaria de Alberto Fernández, observando que el juez "supo sobre los posibles episodios de violencia, le preguntó a Yáñez si quería denunciarlos, ella le respondió primero que no y Ercolini archivó ese legajo. ¿Entonces por qué María debió denunciar lo que le relató Yáñez por WhatsApp, cuando la propia Yáñez no se mostró decidida entonces a denunciarlo?”.

Cantero declarará cerca del mediodía del jueves. Antes, a las 10.30, está citada también como testigo la periodista Alicia Barrios, mencionada por Yáñez en su declaración testimonial y que, al parecer, estaría al tanto de los padecimientos de la exprimera dama. Para los próximos días, en tanto, se prevé que declaren el exintendente de Olivos, Daniel Rodríguez y el exjefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra. También serán citadas Sofía Pacchi, amiga de Fabiola que participó de la fiesta de Olivos, y la mamá de Yáñez, Miriam Verdugo.