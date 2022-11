Balza realzó la figura de Alfonsín y su voluntad para enjuiciar a las Juntas Militares

En una entrevista con Diario Núcleo, Martín Balza se refirió a la actualidad del país y se mostró preocupado “al igual que todos los argentinos” por los problemas que hay. También contó que vio la película “Argentina, 1985”, la cual consideró, desde su “interpretación personal” (algo que siempre remarca, ya que cree no tener la verdad revelada en ningún tema), que “hubo omisiones importantes”. “Sin Alfonsín el juicio a los Juntas Militares no se podría haber hecho”, aseguró.

También cuestionó cada uno de los golpes de Estado que sufrió el país y argumentó que fue un “horror” lo vivido. A pesar de su cariño y pasión por el ejército, fue uno de los primeros militares de alto rango en criticar abiertamente las violaciones de Derechos Humanos que han ocurrido dentro de la fuerza en aquellos años.

Una de sus últimas columnas habla de la película “Argentina 1985”, de la cual dio una interpretación personal de la misma, respetando las diferentes. “Por lo que vi, y lo que no vi, puedo decir que tiene omisiones importantes”, soslayó.

Más allá de eso, es consciente que el rodaje tiene “partes de ficción comprensibles” y no busca hacer una crítica de la misma, eso se lo deja para los entendidos en el tema. “Desde el punto de vista político y militar hice una apreciación, porque en esa época era coronel y viví los hechos y conocí a muchos de los actores. Por eso me permití hacer un comentario sobre el juicio a las Juntas Militares. Los unos y los otros no están dispuestos a aceptar la responsabilidad de la época demencial que asoló al país en los 70”, manifestó.

En conclusión, para Balza, “sin el triunfo electoral del doctor Raúl Alfonsín en 1983, con el 52% de los sufragios en primera vuelta, difícilmente se hubiera realizado el juicio a las Juntas Militares, ni tampoco se podría haber hecho la película”. “Esto lo digo como un ciudadano más, no tengo nada partidario. Alfonsín tuvo la transición más difícil de la actual democracia; en algunos cuarteles militares lo llamaban el anticristo. Por eso hay que reconocer que su tarea fue muy importante, por el coraje, la ecuanimidad con la que encaró la tarea de esclarecimiento y de encuadramiento jurídico de los crímenes cometidos por la dictadura cívico militar. En la película a Alfonsín no se lo menciona”, recriminó.

“Con Carlos Menem como presidente de Argentina vinieron los indultos inconstitucionales. Si bien el indulto es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional, sólo se puede aplicar para los condenados por la Justicia Federal, pero Menem indultó a los procesados (lo cual impide que demuestre su inocencia). Además, quedó por hacer el juicio a las cúpulas de las organizaciones terroristas”, remarcó.

