Emiliano Méndez: “Pelear por el descenso es difícil, tiene sus dificultades”

Uno de los futbolistas que le puso muchas ganas, que dio otra vez todo en la cancha para beneficio del equipo de Sarmiento, el experimentado volante Emiliano Méndez se refirió al partido de anoche ante Lanús, uno más que no puede ganar el Verde y, además, sin anotar goles.

Luego del 0 a 0 frente a Lanús, en el estadio "Eva Perón", el referente del CAS señaló: "Estaba muy difícil para poder jugar, para afirmarse en el terreno, poder controlar la pelota y elegir bien los pases. La cancha tenía muchos charcos, pero aguantó muy bien, ya que cayó mucha agua, había mucho viento y debimos estar concentrados porque cualquier error, te hacía perder el partido".

Seguidamente, el volante de contención del CAS reconoció que "Lanús tiene jugadores, como mucha jerarquía, que juegan bien, especialmente los delanteros. Si le das un metro, te complican te hacen sufrir, pero hoy (por ayer) las situaciones de gol que crearon fueron con remates desde afuera del área. Los pudimos controlar en las paredes, en los pases que querían hacer para llegar a definir ante nuestro arco".

Luego de expresar que "Tenemos que ir con mucha tranquilidad, no me baso en los números fríos de las estadísticas. Es muy difícil poder ganar en el fútbol argentino, hay que tener en cuenta que le cuesta triunfar a River, a San Lorenzo, al mismo Boca, que hace tres meses no gana como visitante", Méndez comentó: "No hay que volverse locos, hay que creer en el trabajo, en todo lo que hacemos en la semana, sin desesperarse. Tenemos mucha fe en que cortaremos en breve la racha, porque el nuestro es un equipo que aún se está armando, ya que llegaron varios jugadores y se fueron otros tantos, no todo se puede acomodar en dos fechas".

Con optimismo para el futuro

Sobre el partido de la lluviosa tarde/noche del viernes, el futbolista del Verde destacó que "En el primer tiempo nos asociamos con pases, buscamos el juego asociado, triangulamos, sumamos pases, generamos alguna situación. No hay que ver todo con dramatismo, sino ser conscientes y esperar con optimismo para el futuro. Sabemos que si nos deprimimos va a ser peor, de las rachas negativas se sale ganando, eso lo tenemos claro. Nuestro equipo trata de ser competitivo, con mentalidad ganadora, estamos trabajando bien, todos muy metidos, también los chicos nuevos que llegaron hace poco, quienes ponen todas sus ganas para sacar esto adelante, y lo vamos a lograr, hay que tener paciencia", argumentó.

La solidez defensiva

Además, Emiliano dijo que últimamente, "Este grupo nuevo perdió tres partidos, ganó tres y empató cuatro o cinco. No hay dudas que somos un equipo duro, al que nadie quiere enfrentar, porque es muy sólido en lo defensivo. Nos hicimos otra vez fuertes como locales, lo somos desde que se reanudó el torneo y con el mercado de pasea aún abierto. Faltan muchas fechas, hay que ir partido tras partido, sumando de a tres si podemos y sino, de a un punto".

Finalmente el jugador que luce la casa Nº 52 reconoció que "Pelear por el descenso es difícil, tiene sus dificultades. Si perdes tres partidos seguidos quedas complicado, pero sabemos que en esta lucha, gana el que más resiste", completó sus conceptos el jugador de Sarmiento, Emiliano Méndez.