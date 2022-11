Se realizó en Alberdi un homenaje a Alfonsín

El domingo 30 de octubre, se realizó en la localidad de Juan Bautista Alberdi, partido de Leandro N. Alem, un acto recordatorio de la fecha que conmemora el regreso de la democracia en nuestro país.

Así, en el acto se procedió a imponer el nombre de “Plazoleta Presidente Raúl Alfonsín” al espacio verde situado en la intersección de las calles Perú y Presidente Illia.

Al respecto, Alberto Sánchez, militante radical funcionario del distrito en su momento, expresó: “Tuve el gusto de conocer y tratar personalmente al Dr. Raúl Alfonsín durante aquella campaña del ´83. No me quiero extender, sino destacar el origen de la Unión Cívica Radical, que surge como respuesta al régimen que existía entonces, donde las minorías populares estaban excluidas. Gracias a la ley Sáenz Peña se llega al voto obligatorio, y con ella el acceso al poder de Hipólito Yrigoyen. Luego viene lo que todos sabemos, una sucesión de gobiernos democráticos alternados con golpes militares, que arrasaban con las libertades individuales”.

Y agregó “de Raúl Alfonsín quiero destacar dos principios fundamentales que lo movían: el respeto por la democracia, las libertades individuales, las garantías constitucionales, y la eticidad de la política”.

Luego, fue el turno del concejal del Frente de Todos de Junín, Pablo Petraglia: “El hecho de que hoy estemos dándole el nombre de Raúl Alfonsín a esta plazoleta, significa que siguen vigentes ciertos valores que él representó, y que hoy reivindicamos”. Y expresó: “Piensen que hay partidos no muy lejos de acá que todavía tienen calles, plazas y monumentos que se llaman Ramón Falcón, José Félix Uriburu, hasta un partido se llamaba 6 de Septiembre, fecha del primer golpe de estado argentino. Por eso, esto es lo mejor que puede hacer una comunidad: reflexionar sobre el pasado, vivir el presente, pero sobre todo ver hacia el futuro, para que todos sepan quién fue y qué valores tuvo y nos legó Raúl Alfonsín”.

Por último, el intendente municipal, Carlos Ferraris dijo: “Agradezco que se hayan venido para honrar a Alfonsín, y la participación protocolar de los concejales, delegados municipales, funcionarios públicos y militantes de distintos partidos políticos. Esto en particular es destacable, que la mirada de este homenaje sea lo que debe ser, un reconocimiento a la figura política e histórica de un ex presidente que marcó un hito en muchos aspectos”. Y cerró: “La libertad de votar, de pensar y decirlo en voz alta, de decidir por nosotros mismos, todo eso que nos trajo se me hizo necesario cuando pensé en nombrar esta plazoleta con su nombre. Como dijo Pablo, todavía hay sitios públicos que deberían renombrarse, como una lección de historia para todos, hay que recuperar el homenaje sano, trascendente y valedero".