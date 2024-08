La Unnoba entregó 126 diplomas de los cuales 81 son de juninenses

Egresados de distintas carreras que dicta la Unnoba recibieron sus diplomas en los actos de colación de grado académico que se desarrollaron en Pergamino el 22 de agosto y en Junín un día después.

De esta manera, la Región del noroeste bonaerense cuenta con 286 nuevos profesionales que se graduaron en el último semestre. De este número total, 153 lo hicieron en carreras prioritarias para el desarrollo del país entre las que se encuentran Licenciatura en Genética, todas las Ingenierías (Agronómica, en Alimentos, Mecánica, Industrial), Enfermería, las carreras de Informática y las Licenciaturas en Diseño (de Indumentaria, Gráfico, Industrial). El resto, se graduaron en carreras tradicionales, como Abogacía y Contador Público.

El 53% de los estudiantes que se recibieron son oriundos de Pergamino y Junín (152 personas); mientras que el 47% del resto de los profesionales pertenecen a distintas ciudades de la Región como Lincoln, Chacabuco, Rojas, Salto, Arrecifes, Bragado, Chivilcoy, Vedia, Colón, General Arenales, Capitán Sarmiento, entre otras. Es decir, que aportarán con su saber a la mejora de sus comunidades.

En tanto, del total, 126 diplomas fueron entregados en Junín y 160 en Pergamino. Según datos brindados por la Unnoba a Democracia fueron 81 los juninenses que se convirtieron en profesionales, 71 de Pergamino y el resto de localidades de la Región principalmente.

Historias para contar

Pero más allá de números y estadísticas que muestran el aporte de la educación pública universitaria a la región y al país, las colaciones de grado son eventos en los que graduados, graduadas y familias expresan la emoción por los logros obtenidos, después de años de esfuerzo.

Estas son algunas de las historias de los nuevos profesionales, en las que exponen la importancia que para ellos tiene la posibilidad de formarse en una universidad, así como los sueños que abrigan como universitarios.

Lourdes Pacheco (licenciada en enfermería, Lincoln). “Entré a la universidad a los 18 años y hoy, gracias a la UNNOBA, siento que soy otra mujer: tengo herramientas, habilidades y capacidades que no hubiera tenido si no hubiera estudiado. Además, la Unnoba no solo me convirtió en una profesional, sino que me dio la posibilidad de crecer como persona", contó.

Débora Lezcano (licenciada en enfermería, Junín). “Soy la primera en mi familia en graduarme en la universidad, lo cual es un gran orgullo para todos. Para mí, la universidad pública no solo forma profesionales, sino que brinda muchas otras herramientas. En mi caso particular, me enseñó perseverancia, esfuerzo, dedicación, capacidad de debate y de resolución de conflictos. Además, me inculcó en múltiples valores que me fortalecieron personal y profesionalmente", dijo.

Valentín Videla (licenciado en diseño gráfico, Junín). “La universidad pública me permitió estudiar una carrera científica y humanística, con un nivel de excelencia. Me brindó las herramientas necesarias para poder llevar a cabo cuidados de calidad, en los pacientes, familias y comunidades. La inserción laboral es prácticamente inmediata y existen múltiples opciones. Con este título, pude ingresar a una residencia/especialidad de mi disciplina. Además, comencé una carrera de posgrado. A futuro, me gustaría realizar actividades de investigación y divulgación científica, por lo tanto, para mí continuar con la formación es prioritario”, manifestó.