Se presentó un proyecto y comenzó la puja por la eliminación de las Paso

Cuatro diputados nacionales aliados del oficialismo presentaron finalmente este miércoles el proyecto de ley para derogar las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso), una vez concluido el debate y aprobada la Ley de Presupuesto 2023. En menos de 24 también se desataron con fuerza las discusiones para saber si el Poder Ejecutivo acompaña o no la iniciativa, con tironeos internos y desde la oposición.

El proyecto fue firmado por los diputados rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo; y por los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández. En sus fundamentos, advierten que el sistema de las Paso “se ha desvirtuado” y citan una iniciativa similar de su colega Pablo Tonelli (Pro), cuando esa fuerza exploraba alternativas para buscar la reelección del entonces presidente Mauricio Macri.

Tras la presentación del proyecto de ley para derogar las Paso, el presidente Alberto Fernández pidió que no "se tergiversen los procesos electorales que están en marcha". Si bien lo dijo en un foro latinoamericano y en referencia a Brasil, sus dichos bien pueden leerse como una opinión sobre las primarias 2023 y el debate dentro y fuera del oficialismo.

"Llamo a la reflexión a mi continente. No quiero que en ningún lado no se respete la democracia ni el veredicto popular ni se tergiversen los procesos electorales que están en marcha", dijo Fernández en referencia al proceso electoral en Brasil y la situación de las democracias en la región.

La derogación o suspensión de las Paso -en este caso “por única vez” para 2023- genera debate dentro del Frente de Todos, la coalición gubernamental, entre aquellos que avalan la iniciativa desde cercanías del kirchnerismo y el massismo; y los que, como el presidente Alberto Fernández, se pronuncian por el mantenimiento de las internas para dirimir las candidaturas de cara a las próximas elecciones.

Por su parte Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, rechaza la derogación de las Paso y reivindica el mecanismo electoral -instrumentado por el kirchnerismo desde 2011- como una forma de competir de cara a la sociedad por las postulaciones de la fuerza, tanto en la categoría presidencial como en las gobernaciones y los municipios. La caída de las Paso perjudicaría al conglomerado opositor.

En una entrevista que ofreció esta semana a una radio, el diputado Máximo Kirchner planteó otra discusión en torno a las Paso: dijo que habría que analizar la posibilidad de que se realicen más cerca en el calendario con las elecciones generales. La agrupación La Cámpora, que él conduce, ya había deslizado su postura favorable a alterar el cronograma electoral de 2023, pero hasta ahora no pasó de los tanteos.