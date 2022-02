Cabandié responsabilizó a los productores por los incendios

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, responsabilizó a algunos productores por los incendios en Corrientes al señalar que "es una provincia ganadera y forestal muy importante para el país y la mayoría de esos productores están afectados por las quemas para renovar pasturas de unos pocos".

"Producen daños irreparables afectando al conjunto del sector productivo", remarcó Cabandié en Twitter y salieron a cruzarlo.

Ante esta situación, el campo criticó los dichos del funcionario y el primero en responder fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

"Se quieren sacar la responsabilidad que les toca echando la culpa a otros. Es muy fácil decir la culpa es tuya. Fue una declaración muy pobre", precisó Pino en declaraciones radiales.

El titular de la Sociedad Rural participó junto a otros integrantes de la Mesa de Enlace de una reunión con productores correntinos, que confirmaron una pérdida de 25.000 millones de pesos por los incendios.

"Nos piden que se habiliten créditos, tasas, que ayuden en lo inmediato", solicitó Pino tras el encuentro.

Cabandié había generado polémica tras señalar que el gobernador correntino, Gustavo Valdés, demoró en pedir asistencia a Nación.

Además, su visita a Barbados en medio de la crisis en la provincia, no fue vista con buenos ojos.

"Es lo que elige priorizar", disparó el mandatario correntino.

En la misma línea, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, se sumó a cruzar al ministro: "Es tan fácil hablar ¿Qué productor quemaría la forestación y la pastura que tiene para los animales?".

"No ha quedado estructura en pie, incluso a los animales les ha afectado. Puede haber algún foco que haya iniciado alguien pero no que sea el común del productor de hacer eso", precisó.

El dirigente denunció falta de sensibilidad hacia el sector, y afirmó: "Escuchar en el peor momento de amargura y crisis de un productor que le digan que es el causante de los incendios no ayuda para nada. Hay que tener noción, hay que haber vivido lo que es un incendio para entender la magnitud y la voracidad que tiene para quemar miles de hectáreas incontrolablemente".

Sectores del Gobierno decidieron diferenciarse de la postura del titular de Ambiente.

"No coincido con Cabandié. Hay casi 519 mil hectáreas afectadas por los incendios. Llegando a la provincia, la escena es de guerra", describió Matías Lestani, el nuevo secretario de Agricultura, quien hasta hace poco tiempo formaba parte de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Por su parte, el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky atribuyó los incendios en Corrientes a la aparición inminente del cambio climático.

"Es el cambio climático que opera de manera decisiva y nos muestra que esa idea de que algún día iba a llegar, ya está entre nosotros", reconoció Federovisky.

En medio de los incendios, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental viajó hasta la provincia del noreste para dar inicio al trabajo del comando unificado entre Nación y Corrientes, con el fin de combatir los focos y asistir a la población.