Lago Escondido: denuncian que se perdió contacto con manifestantes agredidos

El presidente de Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) y parte de la organización de la "Marcha por la Soberanía de Lago Escondido", Julio César Urien, volvió a denunciar este lunes que los manifestantes que participan de la protesta fueron "interceptados y hostigados" por personas que responden al empresario británico Joe Lewis y que desde ayer por la tarde no tienen comunicación con ellos.

"Fueron hostigados, les tiraron los caballos encima. Por lo que nos dijeron por comunicación satelital, los obligan a retirarse porque si no iban a sufrir las consecuencias", dijo Urien en declaraciones a radio Del Plata, al tiempo que señaló que esas personas "iban armadas".

La situación fue denunciada este domingo por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que remarcó que los manifestantes fueron agredidos mientras se encontraban "en un camino autorizado por la Justicia para poder acceder al lago".

Con respecto a Jorge Rachid, médico sanitarista que participa de la protesta, Urien dijo que no saben si está retenido o no porque "no tienen más comunicación desde ayer a la tarde". "Nos han bloqueado la comunicación satelital, nuestros abogados presentaron un habeas corpus", sostuvo.

Asimismo, contó que había dos policías de montaña de la provincia de Río Negro acompañando al grupo de manifestantes, los cuales, aseguró, "no hicieron nada, se retiraron y los dejaron solos".