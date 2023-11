Petrecca recibió campeones de la Copa Nacional de la clase Micro Argentina

Volvieron a Junín los hermanos Matías y Lautaro Tablada, quienes junto a Paulo Invernizzi lograron el primer puesto en un torneo de navegación a vela. La competencia se disputó en Río Negro y participaron más de 30 embarcaciones de todo el país. Al regresar fueron recibidos por el intendente municipal Pablo Petrecca y por el Director de Deportes Claudio Yópolo.

Por su parte, Lautaro Tablada, deportista juninense, agradeció el recibimiento en el Palacio Municipal y dijo: “Estamos muy emocionados, para nosotros es un orgull poder representar a Junín, cuando nos llegó la noticia de que Pablo (Petrecca) nos quería ver nos pusimos muy contentos porque hay mucho esfuerzo atrás de todo esto y qué mejor reconocimiento como juninenses que el Intendente nos reciba para felicitarnos por nuestro logro junto a todo el equipo del Gobierno de Junín”.



Haciendo referencia al deporte, señaló que “el nivel del campeonato fue muy difícil, hubo embarcaciones de muchos lugares donde hay un nivel muy alto, por ende, haber resultado ganadores fue sorprendente para nosotros, muy emocionante, fue algo que no lo habíamos pensado”.



“Estamos muy contentos por este logro, sobre todo por la situación que estamos pasando hoy en día donde hay mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo detrás de todo esto, enganchar el barco, trasladarlo, conseguir lugar para dormir, siempre intentamos achicar gastos, entonces todo este mérito se vuelve doble”, destacó.



Por su parte, otro de los integrantes del equipo, Matías Tablada, valoró el accionar del Municipio y expresó: “Es muy importante para nosotros ser reconocidos, para que la gente también conozca el deporte que nosotros practicamos, no es una disciplina muy conocida, o de las más comunes, poder estar acá es muy importante, lo que hacemos lo mostramos con orgullo, siempre vemos el acompañamiento desde el Gobierno de Junín hacia los deportistas, eso tiene mucho valor”.



“Haber logrado este podio, llegar a lo más alto nos llena de satisfacción, al igual que representar a Junín, el nivel fue muy alto y competitivo, la verdad que nos costó, dimos todo y por suerte nos pudimos traer el campeonato para la ciudad y disfrutarlo con amigos, familia, y con toda la gente de Junín”, manifestó para cerrar.



Luego de la reunión, Claudio Yópolo, director de Deportes del Municipio, declaró: “Es muy gratificante recibir a los hermanos Tablada, quienes en equipo con Paulo (Invernizzi) lograron estar en lo más alto del podio en una competencia de gran nivel, los deportistas de Junín siguen siendo reconocidos a nivel nacional y eso es hermoso, marca un nivel deportivo que sin duda deja un estándar en la ciudad”.



“Estamos muy contentos, primero como juninense, y después como Gobierno del trabajo que vienen haciendo, la verdad que es todo un mérito de ellos, por el esfuerzo enorme que le ponen a esto, a lo que es la náutica, que no es fácil, los deportistas juninense nos dejan bien representados una vez más”, afirmó.



Y Seguidamente sostuvo que “nuestro rol es acompañar y estar al lado de ellos, como siempre solicita el intendente Pablo Petrecca, estos son logros muy importantes, un primer lugar entre 35 fragatas, como ellos dicen, compiten muchas ciudades grandes, barcos muy importantes, gente que es paga en la disciplina y que hayan logrado este nivel ,es para destacar.