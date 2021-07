Vizzoti: "No hemos recibido ninguna nota ni pedido por parte de Boca"

La ministra de Salud Carla Vizzotti aseguró que no recibió "ninguna nota ni pedido por parte de Boca" en relación al corredor sanitario, a la vez que dijo que si llega la solicitud, la evaluarán. "No hemos recibido ninguna nota, acabo de chequear con el equipo, no hemos recibido ningún pedido o solicitud, por eso tampoco hemos generado ninguna respuesta", señaló la funcionaria de Salud.

Asimismo, Vizzotti añadió: "Salud no ha recibido ninguna solicitud del Club Atlético Boca Juniors por lo tanto no ha emitido ninguna recomendación. Estamos a la espera de recibir el pedido, evaluar los riesgos y de definir la respuesta con las áreas técnicas para hacer la recomendación desde Salud".

Además detalló en declaraciones radiales los motivos por los cuales se decidió que la delegación haga el aislamiento tras arribar al país luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores por Atlético Mineiro en Brasil.

"Lo que sucede es que nunca las situaciones sanitarias son iguales, hablando desde el lado completamente técnico. Lo que pasó con Boca no es lo mismo que pasó con otros equipos de fútbol. Boca tenía una autorización, como todos los equipos, van y juegan en burbuja", comenzó diciendo.

En ese sentido, agregó: "La burbuja se rompe durante los incidentes pero en un área que se llama ´limpia´, un área donde hay distintas burbujas pero todas con PCR negativas y luego se vuelve a romper cuando van a la comisaría". "Pero nos informa, primero la Conmebol, que se rompe en un área con todos resultados negativos y, luego, nos informa el Consulado, que se realizaron todas las acciones con distancia social y con prevención. Por lo tanto el riesgo no es el mismo que una persona que anda por la calle", aseveró.

La ministra de Salud indicó además que el aislamiento que se le recomendó a Boca "fue preventivo" debido a que "no se puede asegurar que no se haya roto la burbuja". "Formalmente la burbuja no se conservó, el tema es el riesgo de la burbuja, es un aislamiento preventivo de muy bajo riesgo", expresó.