Bullrich renovó sus críticas contra Vidal

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a polemizar con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por su decisión de competir en la Ciudad y no en la Provincia, ante lo cual afirmó que no quiere "ningún tipo de discusión" con ella y remarcó que Juntos por el Cambio buscará "candidatos para la pelea electoral".

"No quiero opinar de Vidal. Ella tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo creo que somos una fuerza política que le debemos al 41 por ciento, más toda la gente que nos está esperando, una respuesta adecuada, lógica, que no signifique que solo nos interesa pelearnos por una candidatura", sostuvo la referente opositora.

"Es natural que quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires (por Vidal) compita allí. Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con el presente no ayuda a lo que nosotros necesitamos", replicó Bullrich.

En tanto, también se fortaleció la resistencia de Jorge Macri a que Diego Santilli incursione electoralmente en la provincia de Buenos Aires, cuando aún resuena en Córdoba la intervención de Mauricio Macri en la puja distrital de la alianza opositora.

La intención de jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de que el PRO defina en las PASO las candidaturas en la provincia de Buenos Aires entre su vicejefe, Diego Santilli, Jorge Macri y el extitular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, generó el rechazo del intendente de Vicente López.

Macri, primo del expresidente, dijo "no" tenerle "miedo a las PASO, pero subrayó que "esto de cruzar candidatos no ayuda a los acuerdos", y cargó contra Santilli quien además de vicejefe de Gobierno se encarga de la seguridad en la CABA, al juzgar que en el sur de la Ciudad "hay problemas de inseguridad".

Entre tanto, la puja dentro de JxC en el estratégico suelo bonaerense sumó un nuevo ingrediente: las diferencias entre el PRO y la UCR se profundizaron por la intención de los radicales de liderar con candidatos propios las listas de la coalición para las legislativas. Así, buscan unificar las candidaturas entre los sectores liderados por el senador Martín Lousteau y el presidente de la UCR en el distrito, Maximiliano Abad, para competir en las primarias de la alianza opositora. "La UCR está para dar pelea dentro de la interna de Juntos por el Cambio", avisaron los radicales bonaerenses, tras lo cual subrayaron: "Los distritos bonaerenses van a discutir, pero el radicalismo quiere conducir".