Apuntan a los empresarios por el aumento de precios

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, se quejó de que ninguno de los empresarios "se hace responsable" de la suba de precios de los alimentos y confió en que durante el segundo semestre la inflación va a desacelerarse. Además, el funcionario provincial reconoció que "para mitigar la cuestión sanitaria, hay que tomar medidas que, desde el punto de vista productivo y económico, a nadie le gusta".

Consideró que las quejas de algunos sectores representan un "planteo lógico", pero destacó las políticas del Estado "para acompañar a los sectores que están en peor situación". De ese modo, aseguró que el Gobierno de la provincia "tomó todas las medidas que están a su alcance desde el punto de vista tributario, del financiamiento, la asistencia para el pago de salarios o subsidios en los sectores más afectados".

"Es una situación muy compleja y los sectores más concentrados de la industria están mostrando una parte de la película nada más", fustigó. En tanto, Costa destacó: "Confiamos en que en la segunda parte del año la inflación va a ser menor".

"Desde los sectores empresarios, nadie se hace responsable", cuestionó, aunque indicó que "el impulso a los precios tiene un componente internacional muy grande".

Al recordar la última reunión que tuvo con empresarios vinculados con los alimentos, apuntó: "Ninguno decía que tenía responsabilidad por el aumento de precios". En esa línea, admitió que “hay una situación muy compleja en la que el contexto internacional está afectando mucho y que, por la particular economía argentina, el fenómeno se amplifica".

Iniciativas oficiales

Al remarcar las diferentes iniciativas oficiales para mitigar los efectos de la crisis por la pandemia, Costa aseguró que la decisión de cerrar de manera temporal la exportación de carne "pretende atender un problema". Argumentó que busca "ordenar un mercado que viene funcionando muy mal y que es muy sensible para los precios internos y el poder adquisitivo de las familias".

"Pretende atender un problema y, sobre todo, cuestiones irregulares en el mercado, pero con un impacto directo de lo que pagamos nosotros en las carnicerías y supermercados", puntualizó.

Al ser consultado sobre la polémica en torno a las tarifas y los subsidios, afirmó que "hay un consenso absoluto en el Gobierno respecto de que es imposible pensar en que la economía puede funcionar con una política tarifaria como la que implementó el ex presidente Mauricio Macri".

"Después está la cuestión de los matices", evaluó y analizó: "El ministro Martín Guzmán tiene una visión respecto de diferentes variables en la que tiene que encontrar un equilibrio. Después hay distintas posiciones desde otros lugares porque no es lo mismo estar sentado en el sillón de quien toma decisiones que quien mira solamente alguna cuestión". Y enfatizó: "El Presidente y el ministro de Economía tienen el rol de encontrar ese punto de equilibrio".