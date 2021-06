Advierten que es probable que haya una tercera ola en el país

Arnaldo Medina, secretario de Calidad del Ministerio de Salud, funcionario que depende de la ministra Carla Vizzotti, no descartó que el país atraviese una tercera ola de contagios de Covid-19. Además, dijo que “las restricciones han tenido efecto” porque “se está viendo una especie de amesetamiento de los contagios”.

Asimismo, reiteró que “nunca se perdió el diálogo con Pfizer” y aclaró que “el mecanismo Covax no soluciona los problemas para adquirir ciertas vacunas”. Además, cruzó a la oposición: “Noto cierto nerviosismo porque están llegando más vacunas y aparecen más denuncias”.

“Hubo países limítrofes que se mencionaban como exitosos, pero después terminaron con situaciones peores a la nuestra”, criticó, y agregó: “Los países más ricos han conseguido más vacunas. No obstante, la Argentina está bien rankeada respecto a la obtención de vacunas: estamos dentro de los 20 países que más vacunas recibieron, incluso por encima de países desarrollados de Europa. El 25% de la población de Argentina tiene, por lo menos, una dosis de la vacuna”.

Finalmente, medina destacó que “no puedo decir cuándo va a llegar la inmunidad de rebaño. A veces se pasa por una meseta o una disminución de los casos. Hay que tener en claro que hay una luz al final del túnel, algo que no teníamos el año pasado”.

Casi 2 millones de vacunados en una semana

El Gobierno celebró el "fuerte avance" de la campaña de vacunación contra el coronavirus y destacó que en la última semana casi 2 millones de personas se inmunizaron.

Con la regularización en el envío de cargamentos por parte de Rusia y la llegada de dosis desde México como parte del contrato directo firmado con el laboratorio AstraZeneca, los niveles de aplicación de vacunas fueron aumentando y el pasado viernes se alcanzó un nuevo récord diario: se realizaron 356.454 inoculaciones en todo el país. "Considerando los últimos siete días, desde el jueves 27 hasta ayer inclusive, se realizaron en todo el país 1.823.824 aplicaciones de las distintas vacunas con las que cuenta el país para enfrentar la pandemia", remarcó el Gobierno.

Según los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta el momento fueron distribuidas 17.495.490 vacunas, de las cuales 13.730.521 ya fueron aplicadas: 10.733.428 personas recibieron la primera dosis y 2.997.093 ya cuentan con su esquema de vacunación completo.