Carne: el paro del campo se extenderá hasta el miércoles

El conflicto por la carne entre el Gobierno y el campo se agudiza. El cese de comercialización de ganadería vacuna seguirá hasta las 0 h del miércoles 2 de junio, y así se prolongará en total por 14 días, según decidió ayer la Mesa de Enlace, luego de que fracasaran los intentos de levantar el cierre de las exportaciones que dispuso el Gobierno con la Resolución 75/21.

Ninguno de los sectores en pugna da señales de acercamiento en las negociaciones. De hecho, no hubo reuniones entre los funcionarios y los presidentes de las entidades gremiales de productores: CRA, Coninagro, Federación Agraria y Sociedad Rural, que este viernes se reunieron en forma virtual y decidieron continuar con la protesta, respaldados en un contundente apoyo que se expresa desde el interior del país por parte de los productores agropecuarios.

Pero desde la mesa de enlace aseguraron que a partir del jueves próximo se levantará la medida de fuerza. “Se abrirá una ventana en función de los ciclos naturales, las necesidades por los compromisos asumidos por los productores, los necesarios movimientos que implican la actividad de cría”, indicaron.

Y remarcaron que tomaron esa decisión “sobre todo porque no queremos producir perjuicio alguno sobre el ya castigado ciudadano argentino por la falta de ingresos erosionada por la inflación, por la creciente preocupación por el trabajo y en medio de la pandemia con injustificados atrasos en la vacuna como solución necesaria”.

En medio del feriado largo y el impacto de la pandemia en su peor momento en la Argentina, transcurren hasta ahora 9 días sin exportaciones ni comercialización de hacienda en la Argentina.

El encuentro de una semana atrás entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaría de Comercio Interior, Paula Español, con la Mesa de las Carnes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) fue muy cordial, pero no logró destrabar la situación.