Presentaron proyecto para suspender las Paso 2021

Un grupo de diputados del Frente de Todos presentó ayer un proyecto de ley para suspender la realización de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) previstas para agosto de este año, teniendo en cuenta el actual contexto de pandemia.

La iniciativa propone suspender esos comicios cuya función es seleccionar a los candidatos a diputados y senadores del 2021 que competirán en las generales de octubre y que requiere el armado de un operativo especial y concurrencia de público.

Al suspenderse las Paso, las agrupaciones políticas deberán resolver sus listas de postulantes mediante negociaciones internas.

La iniciativa, por ahora, solo puede ser debatida hasta fines de diciembre, durante la prórroga del período ordinario de sesiones, ya que el Poder Ejecutivo no la incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias que se extiende entre el 4 de enero y el 28 de febrero del año que viene.

El proyecto lleva las firmas de los legisladores oficialistas Pablo Yedlin y Mario Leito, por Tucumán, Ariel Rauschenberger (La Pampa), Diego Sartori, Ricardo Wellbach y Flavia Morales (Misiones); Aldo Leiva (Chaco); y Walberto Allende y Carolina Moisés (Salta).

También apoyó la iniciativa Alma Sapag, representante del Movimiento Popular Neuquino, fuerza que gobierna esa provincia patagónica.

Entre los fundamentos de la medida, los legisladores mencionan la pandemia de coronavirus como la razón para suspender las Paso.

“En el contexto de pandemia, los gastos públicos han aumentado considerablemente. En paralelo, se desarrolla una profunda caída general en la actividad económica, lo que se refleja en los principales indicadores financieros”, afirma el proyecto.

Para los autores de la iniciativa, “pensar en realizar las Paso implicaría forzar al Estado a una serie de gastos que no solo no corresponden con la gravedad de la situación, sino que además se emplearían recursos que serían mucho más útiles para fines sanitarios”.

“Esta iniciativa que planteamos al inicio de noviembre ha tenido eco no solamente en los gobernadores, sino también en algunos legisladores del país que en la mañana de hoy presentaron el proyecto. Vemos que el año 2021 va a ser un año muy complicado en materia sanitaria y también económica, por lo tanto creo importante que de manera excepcional y extraordinaria se simplifiquen los procesos electorales, lo que generará un ahorro importante para la Argentina”, dijo el gobernador de San Juan, Sergio Uñac,

El sanjuanino consideró que el proyecto que redactó Yedlin expresa las intenciones de los mandatarios provinciales. “Creo que los gobernadores vamos en esta línea y que el presidente también lo está considerando”, apostó.

Uñac insistió en que la prioridad del próximo año debe ser la “vacunación” contra el coronavirus y “la consiguiente logística que implica”.

“Reitero que la suspensión de las Paso debe ser por única vez, la prioridad hoy es gobernar y atender la pandemia”, insistió.

La iniciativa ingresó a la Cámara baja tras el pedido que los mandatarios provinciales le elevaron la semana pasada al presidente Alberto Fernández para que se deje sin efecto esa instancia electoral.

Fue un planteo que hicieron los gobernadores peronistas en la cumbre que el presidente encabezó en la residencia de Olivos tras firmar el pacto fiscal. Y acompañaron las gestiones los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes).

--

--> Alberto F.: “La Corte actúa con una discrecionalidad pasmosa”