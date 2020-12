Alberto F.: “La Corte actúa con una discrecionalidad pasmosa”

El presidente Alberto Fernández insistió ayer en sus críticas al funcionamiento de la Justicia y denunció que la Corte Suprema se maneja con una “discrecionalidad pasmosa”.

En una entrevista radial, el presidente señaló que todos los juristas convocados a formar parte del consejo consultivo le recomendaron “cambiar las cosas”.

En esa línea, recordó que durante los últimos 10 años el máximo tribunal únicamente decidió aplicar el recurso de per saltum para intervenir en dos causas: la ley de democratización de la Justicia y con el traslado de tres jueces.

“Hay gravedad institucional cuando trasladan a tres jueces pero la ‘sana discreción’ le dice que no intervenga cuando condenan a un exvicepresidente a cinco años de prisión”, dijo en referencia al caso de Amado Boudou.

Y agregó: “En la Corte, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse y debe ser corregido”.

Ayer por la mañana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno “no está pensando en pedir un juicio político” contra los jueces de la Corte.

La aclaración llega tras la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner, con varios párrafos dedicados a la actuación del Poder Judicial que, a su entender, no tuvo un buen desempeño durante 2020 ni durante la presidencia macrista.

“Su actuación no hizo más que confirmar que fue desde allí desde donde se encabezó y dirigió el proceso de lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, planteó.