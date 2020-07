Despunta otra polémica entre Provincia y Capital

La sintonía que pareció mostrarse en el anuncio de la semana pasada cuando se conoció la decisión de endurecer la cuarentena parece haber quedado archivada. Porque a pocos días de aquella conferencia de prensa, ya volvieron los roces entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta.

¿El motivo? El formato que tendrá la cuarentena luego del 17 de este mes. Ambas administraciones apuestan a que una baja en la curva de contagios abra la puerta para darle un respiro a la sociedad que desde el 20 de marzo vive en estado de confinamiento. La cuestión es cuánta laxitud tendrá esa medida.

Por un lado, el gobierno porteño se ampara en los números de los últimos días para plantear volver a fase 3. Y no solo eso: también pretende autorizar algunas actividades que incluso no están previstas en esa fase. Para ello, estaría dispuesto incluso a romper el acuerdo -a veces bien forzado y en otras ocasiones no tanto- que terminó sellando con la Provincia para que, en general, las medidas de restricción sean similares en lo que se denomina el Área Metropolitana (AMBA).

En la Provincia creen que por ser un territorio común, en el AMBA cualquier medida debe ser coincidente.

Casi como anticipándose a la polémica que despunta, el propio Kicillof se lo dijo ayer a varios intendentes del oficialismo y de la oposición con los que se comunicó por videoconferencia.

Cerca de Rodríguez Larreta miran con optimismo la estabilización de los contagios en los últimos días, luego del endurecimiento de la cuarentena. Si esa curva se torna tendencia hacia el día 17, la idea es ir hacia una fuerte apertura de la actividad tanto económica como recreativa.

Pero el dato político fuerte de ese análisis que se hace en Capital Federal tiene que ver con que esas medidas pretenden realizarse aun cuando no haya acuerdo con el gobierno de Axel Kicillof.



¿A qué apunta Rodríguez Larreta?

Primero, a que reabran los comercios que debieron cerrar el miércoles, con la incorporación de otros rubros que nunca tuvieron permiso de funcionamiento como peluquerías y algunas industrias.

También se habla del regreso de la práctica deportiva individual e incluso una apertura paulatina de la actividad artística y cultural.

Todo, claro, si se consolida la tendencia a la baja de los contagios. El jueves, por caso, en Capital se registraron 840 casos. Ayer, en tanto, fueron 835. En ese marco, Rodríguez Larreta se reunió con el presidente Alberto Fernández para analizar estos temas.

Pero en la Provincia se ve la situación desde otra perspectiva. Acaso, porque los números de contagios no paran de crecer. El jueves fueron 1.733; ayer, 1849. La idea en la Gobernación es que el endurecimiento de la cuarentena aplane la curva que ha venido creciendo en forma exponencial. Y creen que la mejor estrategia es que el AMBA siga siendo tomada como una célula urbana y epidemiológica única.

“Lo más probable es que, cuando termine esta etapa, el AMBA pase a una etapa similar a la que tenía hasta el 30 de junio”, dijo el ministro de Salud, Daniel Gollán. No coincide, claro, con lo que pretende Rodríguez Larreta.