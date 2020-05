Came denuncia que los hipermercados siguen vendiendo productos no esenciales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) manifestó ayer su “indignación” porque los locales de grandes superficies “siguen ofreciendo productos que no son de primera necesidad”, lo que consideraron “una desigualdad” para con los pequeños comercios de barrio, que deben permanecer cerrados en la cuarentena dispuesta por el coronavirus.

“Los negocios dedicados a la venta de artículos como indumentaria, lencería, calzado, etc. no están habilitados para abrir.

No obstante, las grandes superficies como hipermercados gozan de esta excepción en el decreto presidencial y siguen vendiendo mercaderías no esenciales. Ante esta situación, Came evalúa realizar una denuncia en Defensa de la Competencia por trato desleal”, señaló la entidad en un comunicado.

Destacó que los comerciantes de electrodomésticos, indumentaria, juguetería, librería, blanquería, marroquinería, calzados, artículos de bazar y para el hogar “están haciendo un gran esfuerzo económico para subsistir ante el aislamiento social preventivo y obligatorio, acumulando deudas”.

La entidad observó que “las grandes cadenas están ofreciendo descuentos especiales de productos aprovechando la circunstancia, mientras que en la última medición de Came las ventas minoristas retrocedieron un 57,6% en abril.