Derogan el protocolo de aborto y se iría Rubinstein

La ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, dijo que “el protocolo (sobre el aborto no punible) va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta” y porque “debe tener trámite legislativo”, y desde el Gobierno confirmaron que esa resolución seguramente “saldrá publicada mañana” en el Boletín Oficial, por hoy.

Según admitieron en la Casa Rosada, Stanley firmaría hoy el decreto que dejará sin efecto la actualización del protocolo sobre el aborto, que establecía una guía de conducta obligatoria para todo el país en los casos de aborto establecidos en la ley vigente.

“El protocolo va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta” del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y “porque debe tener trámite legislativo”, dijo la funcionaria en un breve contacto con la prensa al abandonar la Casa Rosada.

Sin embargo, el vocero de la reunión de gabinete nacional, que hoy encabezó el presidente Mauricio Macri, fue el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, que confirmó lo que había adelantado Stanley, y sostuvo que la medida “se va a revocar”, y que esa resolución seguramente “saldrá publicada mañana”.

“Tiene que ver con una cuestión de forma y cómo se toman la decisiones en el Gobierno”, sostuvo el funcionario, en una rueda de prensa en la que la medida publicada ayer fue tema único de consulta.

En esa línea, aseguró que “no se hace un juicio de valor sobre el fondo” de la cuestión, es decir el protocolo, “ni tampoco sobre la persona del secretario de Gobierno de Salud”, en referencia a Rubinstein, impulsor de la iniciativa.

“Los ministros sabemos que tenemos un margen de autonomía muy amplio con el presidente Mauricio Macri, pero que hay temas que debemos consultar con el Presidente”, y añadió que también los secretarios “saben que hay determinadas cuestiones que deben ser consultadas con su ministro”.

Sobre si se trató de una falla en la Secretaría Legal y Técnica, que no advirtió el tenor y la importancia de la norma, el ministro lo negó, porque dijo que no hacen un análisis del “fondo” de cada norma, sino sobre su “legalidad”.

En otro tramo del diálogo con los periodistas, Finocchiaro contó que Rubinstein dialogó ayer con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre el tema. Pero aseguró que al funcionario radical “no se le pidió la renuncia”.