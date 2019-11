Pedido del Presidente al kirchnerismo

El presidente Mauricio Macri aseguró que se inaugura en el país “una etapa de aprendizaje para los argentinos y también una gran oportunidad para el kirchnerismo de demostrar que tuvo un aprendizaje en estos cuatro años fuera del poder”, y dijo esperar que el nuevo gobierno “no insista con políticas que no funcionaron, nos excluyeron del mundo, nos retrasaron y nos dividieron”.

“Ojalá que esta etapa de ellos arranque con vocación de verdad, de diálogo, tolerancia e integración. Y, si no, hoy hay un grupo consolidado que representa a más del 40 por ciento de los argentinos que estamos decididos a participar y ayudar, pero también a poner límites a las cosas en las cuales no creemos”, sostuvo al responder preguntas de usuarios de la red social Instagram, donde alternó definiciones sobre su futuro político con cuestiones personales y familiares.

La derogación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y sus diferencias con el ahora ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein; el desafío futuro de Juntos por el Cambio y su nuevo rol como “coordinador” de la oposición; las sensaciones a pocos días de dejar la presidencia de la Nación; la crisis económica, y la intimidad de la familia presidencial en la Residencia de Olivos fueron algunos de los temas que abordó durante el contacto virtual con sus seguidores. En el video estuvo acompañado por su esposa Juliana Awada, quien también aportó diversos comentarios.