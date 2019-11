El formoseño Mayans será titular del bloque de senadores del PJ

El senador formoseño José Mayans será el nuevo jefe del bloque peronista que se unificará en una sola bancada, en la que trabajarán juntos legisladores que responden al presidente electo, Alberto Fernández, a su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner y a los gobernadores.

Fuentes del próximo oficialismo afirmaron, además, que el actual jefe del bloque Justicialista, el cordobés Carlos Caserio, resolvió aceptar la propuesta de Fernández de integrarse al gabinete nacional.

La decisión de entronizar a Mayans se tomó durante una reunión de la que participaron algunos de los senadores que respaldaron abiertamente al presidente electo, y que habían dejado en claro que no querían unificar la bancada con el kirchnerismo.

Durante el encuentro, del que participaron Caserio y Mayans, además de los chubutenses Juan Mario Pais y Alfredo Luenzo, y del jujeño Guillermo Snopek, el senador por Córdoba les anunció que pensaba aceptar la propuesta de Fernández de integrar el Gabinete Nacional a partir del 10 de diciembre.

Sin embargo, no les indicó cuál podría ser su destino en el organigrama del Poder Ejecutivo Nacional.

Asimismo, les trajo el pedido del mandatario electo de aceptar la unificación de la bancada en un solo bloque y no en un interbloque, como habían propuesto algunos legisladores.