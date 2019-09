El Gobierno admitió que no fue "exitoso en resolver la inflación"

El ministro de transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, admitió que el Gobierno pensó que iba a solucionar "cosas más rápido", mientras subrayó que no fue "exitoso en resolver la inflación". El funcionario así aseguró que los aumentos en el Índice de Precios al Consumidor tienen un "impacto en el bolsillo".

Dietrich se lamentó por el nivel de inflación y resaltó: "Somos de los pocos países del mundo que no hemos podido salir de este mal. Nosotros pensamos que ese problema lo íbamos a atacar y resolver con mucha rapidez. En función de eso se tomaron ciertas medidas y la realidad es que no hemos sido exitosos ni mucho menos en resolver la inflación".

"Excusas y explicaciones pueden ser muchísimas, pero la realidad es una. Hoy seguimos con una inflación muy alta", puntualizó.

Al ser consultado respecto del mal resultado para el oficialismo en las elecciones primarias, evaluó: "Habría que haber escuchado más. Por ahí deberíamos haber estado más cerca". Estimó que "ciertas medidas", como la eliminación temporal del IVA en productos básicos, se deberían "haber tomado antes".

Superior al 50% anual

El economista jefe de la fundación FIEL, Daniel Artana, evaluó que hay más tranquilidad en el sistema financiero, pero al referirse al control de cambios advirtió que "no hay que enamorarse de cosas que tienen efectividad de corto plazo". En la primera semana con restricciones cambiarias, el dólar cerró a $58,02 para la venta y acumuló así una baja de $4,01.

Alertó que "las medidas que se han tomado van a profundizar la recesión", por lo que recomendó: "No hay que enamorarse de cosas que tienen efectividad de corto plazo, como el control de cambios". De ese modo, insistió en que el control de cambios es un "atractivo menor para la inversión".

Artana aseguró que "los países crecen a base de inversión, exportaciones y empleo privado", por lo que analizó que esa es la "clave del futuro de la Argentina".

"A nivel de política económica, hay que ser aburrido", resaltó y advirtió que hay una "inflación más alta de la proyectada, superior al 50 por ciento". Destacó que la "situación externa está mejor y no hay atraso cambiario", pero pronosticó que el próximo Gobierno recibirá una "economía en recesión con alta inflación sin margen de endeudarse".