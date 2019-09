Alberto Fernández: "No es verdad que la economía exija sólo ajuste"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que la crisis por la que atraviesa la Argentina no se resuelve "a costa de más miseria" y subrayó que "no es verdad que la economía exija solo ajuste". El referente opositor resaltó que la compleja situación por la que atraviesa el país se debe "resolver, pero no a costa de más miseria argentina".

"Eso no se resuelve así", insistió y consideró: "No es verdad que la economía exija solo ajuste, condene a la marginalidad a millones de personas y permita la concentración de la riqueza en unos pocos. Esa es una forma de ver las cosas".

En ese sentido, argumentó: "Hay que entender que la mejor forma es que los que invierten, inviertan y den trabajo, arriesguen capital, ganen con su inversión y permitan dar trabajo y progresar al conjunto".

"No existe un capitalismo donde no exista demanda. En una sociedad de pobreza, hay vivos que ganan plata a costa de los otros", enfatizó. De ese modo, indicó: "Esta forma de ver las cosas no es, como tratan de vender en la Argentina, una mirada retrógrada, de retroceso, de mentira".

"Es una forma de concebir el desarrollo social en esta economía globalizada. Decían `estos son unos locos kirchneristas`. Ahí tienen a los socialistas portugueses o a los españoles queriendo hacer lo mismo. No somos marginales en el mundo planteando locura. Ahí tienen resultados", apuntó.

Fernández sostuvo que los empresarios españoles "quisieron hablar" con él al igual que los "fondos de inversión ingleses y norteamericanos". El ex funcionario remarcó que buscaban "hablar y entender qué es lo que está pasando en la Argentina".

Además, puntualizó: "Soy de los que creen que América Latina mira a Europa como un mundo cercano" y señaló que su intención es "tratar de hacer esa integración teniendo en cuenta las asimetrías económicas que existen".