Alberto Fernández aseguró que sólo dio su "opinión" sobre el memorándum con Irán

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, declaró hoy como testigo en la causa que investiga el presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA y aseguró que cuando habló del Memorándum de Entendimiento con ese país dio su "opinión", al tiempo que apuntó contra el juez federal Claudio Bonadio.

El compañero de fórmula de Cristina Kirchner, quien se encuentra involucrada en el expediente, atribuyó a una "maniobra política" del magistrado el hecho de citarlo pocos días antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El ex jefe de Gabinete fue citado por pedido del abogado Tomás Farini Duggan, representante de víctimas del atentado a la AMIA, quien invocó los dichos del ex funcionario sobre el tratado en una entrevista que dio en televisión el 26 de febrero de 2015 en las que refirió a un "plan de encubrimiento" con el Memorándum y señaló a la ex mandataria como "instigadora".

"Es público y notorio conocimiento que siempre fue crítico de la decisión del memorándum con Irán", subrayó Fernández, quien afirmó que es su "opinión" sobre ese acuerdo que cayó al ser decretado inconstitucional por la Justicia.

"Esa declaración existió. El contexto en el que esas declaraciones fueron vertidas tienen que ver con el momento en el que el juez Rafecas desestimó la denuncia raelizada por Nisman", recordó el dirigente peronista, para quien aquel debía investigar la acusación de encubrimiento a partir de la existencia del memorándum de entendimiento con Irán.

Además, dijo que "llama la atención" el desconocimiento de la querella sobre que el tema, ya que consideró que se trata de una cuestión "política no judiciable". "Confío en que el Tribunal no siga la lógica de la querella, pues deberá citar a los millones de personas que opinaron sobre el tema", agregó.

El postulante opositor también criticó en duros términos al juez Bonadio por haberlo citado y señaló que el magistrado "no estuvo presente" durante la audiencia que duró menos de una hora.

Según afirmó, la citación de Bonadio respondió a una "movida política" y también apuntó contra el abogado querellante: "Que vuelva a estudiar los principios elementales del derecho procesal. Un testigo es alguien que conoce a través de sus sentidos, no alguien que opina".

La causa por presunto encubrimiento a raíz de la firma del Memorándum tiene a la ex presidenta Cristina Kirchner en etapa de juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 8 junto a otros ex funcionarios, pero aún no fue fijada la fecha de inicio del mismo.