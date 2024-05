Se brindó una charla sobre adicciones y superación personal en la Alcaidía Penitenciaria de Junín

Cerca de un centenar de personas privadas de libertad de la Alcaidía Penitenciaria de Junín participaron de la charla brindada por el escritor Juan Antonio Abdala sobre adicciones y superación personal. La experiencia se desarrolló en uno de los espacios del Programa Pabellones Literarios para la Libertad, una propuesta que cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.

Los internos recibieron la visita del exbasquetbolista y escritor Juan Antonio Abdala, autor de dos libros: “Crónicas de lo no dicho” y “Proyecto de Vida”, donde cuenta su propia experiencia por el paso por las adicciones y la superación de las mismas.

El deportista se refirió sobre las familias que no tienen información, ni conocimientos, ni herramientas para resolver situaciones de consumos, en una charla donde, con lenguaje coloquial y de fácil entendimiento, llevó a las personas privadas de su libertad a escucharlo con atención y realizar preguntas muy acordes a las realidades que pueden atravesar a través del consumo.

Esta es la segunda vez que Abdala concurre a la Alcaidía de Junín, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), y en esta oportunidad fue la presentación de la segunda parte del libro, Crónicas de lo no dicho.

La charla fue destinada a los participantes del Programa Pabellón Literario 7, donde Abdala compartió su testimonio de vida y experiencia, invitado por los talleristas Mariano Bertolotti y Néstor Rodríguez, quienes dictan el taller de manera voluntaria.

Cabe destacar que Bertolotti y Rodríguez son hijos de docentes jubilados de la escuela de Educación Primaria en contexto de encierro, por lo que han cultivado un afecto especial por este tipo de trabajo.

Bertolotti comentó que “es una charla que sirve mucho para escuelas, instituciones, lugares laborales, clubes deportivos. La adicción es una problemática que nos atraviesa a toda la sociedad. Con lo que Antonio nos cuenta, podemos observar, ver si algún familiar, un amigo, un compañero de trabajo está pasando por esto, y da herramientas para enfrentar los primeros pasos y buscar ayuda”.

“Los internos prestaron mucha atención. La forma de hacer la presentación es muy atrapante, se convierte en una conversación de igual a igual, desde una persona que lo vivió y lo sufrió y pudo salir, dando ejemplos concretos de cuando no hay información ni herramientas y se resuelve con no hablarlo. De ahí viene el título de lo no dicho”, agregó Bertolotti.

Abdala contó que, cuando familiares se dieron cuenta de su adicción, expresaron “que no se entere tu padre” como solución al problema, en vez de hablar; tal vez la historia personal de ese chico hubiera sido otra. El escritor regaló ejemplares de sus libros a los asistentes y para la biblioteca de la Alcaidía Penitenciaria.

Abdala en La Casa de los Títeres Cubana Argentina

En el día de hoy, a las 19.30 hs, el escritor brindará una charla en La Casa de los Títeres Cubana Argentina (Lavalle 1511). La misma será abierta, libre y gratuita para toda la comunidad, y sirve para abordar la problemática del consumo de drogas desde la prevención y la concientización. La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Junín en forma conjunta con las referentes del espacio cultural.

Al respecto de la propuesta, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Gobierno de Junín, manifestó: “Es muy interesante realizar actividades en espacios que no necesariamente sean municipales. Acá la importancia es visibilizar temas tan relevantes como los que trata Juan Antonio (Abdala), y también de mostrar un poco los diferentes espacios que hay en Junín, en esta oportunidad, la Casa de los Títeres Cubana Argentina”.

“Con este espacio tenemos un vínculo estrecho por una cuestión de actividad cultural: es un lugar que está todo el tiempo en constante movimiento, buscando, visibilizando, programando actividades. Y esta vez abriendo sus puertas para que Juan Antonio (Abdala) pueda exponer una vez más sobre su libro “Crónicas de lo No Dicho”, señaló.

Por su parte, Juan Antonio Abdala, encargado de la charla, se refirió a la iniciativa y explicó: “El contenido es un poco lo que vengo desarrollando desde hace seis años, que tiene que ver con este proyecto que ya lleva dos libros y muchísimas charlas. Tanto en las escuelas como en los clubes y en las familias ya conocen la metodología que realizo: esto es una charla de prevención, de concientización, de poder empezar o continuar hablando libremente de esta problemática, de darle la importancia que merece y que todos los contextos se involucren”.