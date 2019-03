Las expectativas de inflación se elevaron al 40% en marzo

La inflación esperada por la población para los próximos doce meses saltó al 40% en marzo, de acuerdo a la mediana de las respuestas de la Encuesta de Expectativas de Inflación (EI) elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.

Según el promedio, las expectativas de inflación subieron 3,9 puntos porcentuales respecto de la medición de febrero de 2019 y se ubican en 40,8%.

Juan José Cruces, Director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, sostuvo que “de acuerdo a la mediana, las expectativas de inflación se incrementan tanto en la Capital Federal como en el Interior del País y en el Gran Buenos Aires, con respecto a febrero. De acuerdo al promedio, las expectativas de inflación también subieron en las tres regiones”.

A su vez, el índice aumentó tanto para la población de ingresos altos como para la de ingresos bajos, de acuerdo a la mediana de las respuestas, y al promedio.

La inflación esperada, según el promedio, también sube en las tres regiones. En la Capital Federal marcó 39,3% (+4,8 puntos porcentuales), en el Gran Buenos Aires marcó 41,4% (+2,5 puntos porcentuales) y en el Interior del país marcó 40,6% (+6,0 puntos porcentuales).

Por el nivel educativo alcanzado, de acuerdo a la mediana, las expectativas de inflación incrementan a 40% tanto para los sectores de ingresos altos como para los sectores de ingresos bajos.

Considerando el promedio, las expectativas suben, respecto del mes anterior, 4,9 puntos porcentuales para los sectores de mayores ingresos, marcando 40,3% en el mes de marzo, y 5,2 puntos porcentuales para los sectores de menores ingresos, marcando 40,9% en el mismo período.

Industriales piden acuerdo de precios

Uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja propuso al Gobierno que aplique un "acuerdo de precios" para bajar la inflación y reactivar el consumo.Según el empresario, "tenemos una realidad de una devaluación del 100%, una inflación cercana al 50% y un traslado de los costos que de ninguna manera se ha producido, porque el mercado no da, ante la caída del consumo y la subutilización de la capacidad instalada".

Por otra parte, también se refirió al desempleo que, según informó el INDEC, trepó al 9,1% a fines del año pasado, que implica que 1.750.000 personas no tienen trabajo en la Argentina. "No me sorprende que haya habido una evolución del número de desempleo, porque la retracción de la actividad industrial y de la construcción tiene repercusión en esos índices", resaltó el empresario.