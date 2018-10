Bienes Personales y Fondo Sojero, puja del Partido Justicialista en el Senado

Seis gobernadores del peronismo analizaron ayer los alcances del proyecto de ley para modificar el impuesto de Bienes Personales, -que busca un menor impacto de ese gravamen en la clase media-, durante una reunión con los senadores del PJ en la que los mandatarios reiteraron su preocupación por la derogación del Fondo Sojero.

“Estamos haciendo los números, seguramente Hacienda también los estará haciendo”, explicó el jefe de los senadores del PJ, Miguel Pichetto, al término de un encuentro en el Senado con los gobernadores de La Rioja, Catamarca, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero y Chubut.

En una rueda de prensa en la puerta de su despacho, Pichetto admitió que durante el encuentro “hubo reclamos por la derogación del Fondo Sojero” por parte de los mandatarios y precisó en ese sentido que “hay un dictamen de la comisión de DNU y el tema esta habilitado como preferencia en el Senado”.

El encuentro de los mandatarios fue programado para analizar la propuesta de la bancada que comanda Pichetto, que busca atenuar el impacto del impuesto de Bienes Personales en las viviendas cuyo valor es menor a 18 millones de pesos pero los representantes de las provincias “plantearon su preocupación por los recursos que perdieron por el Fondo Sojero”.

“Son recursos que fueron limitados por una decisión de un DNU. Es un tema que vamos a volver a conversar con el ministro del Interior (Rogelio) Frigerio, pero no tiene que ver con la ley de Presupuesto”, anticipó Pichetto sobre las quejas de los gobernadores, a las que calificó como “legítimas”.

El encuentro participaron los gobernadores de La Rioja, Sergio Casas; de Chubut, Mariano Arcioni; de Catamarca, Lucía Corpacci; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Formosa, Gildo Insfrán, y de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y los vicegobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de Chaco, Daniel Capitanich.

Fuentes que presenciaron el encuentro de dos horas entre mandatarios y legisladores informaron que los gobernadores “no reprobaron la propuesta de Bienes Personales, quedaron en seguir conversando, pero manifestaron reclamos por el Fondo Sojero”.

Además de Pichetto, dialogaron con los representantes de las provincias en el segundo piso de la Cámara alta los senadores José Mayans (Formosa); Sigrid Kunath (Entre Ríos), Alfredo Luenzo (Chubut), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) e Inés Blas (Catamarca).

Sobre el debate de la ley de Presupuesto, el senador recordó que el PJ “hizo esfuerzos importantes” durante la discusión en la Cámara de Diputados y descontó que no habrá “inconvenientes” para aprobar la ley de leyes en el Senado el 14 de noviembre.

“Hemos atenuado fuertemente algunas de las medidas que tenía el Presupuesto original. Este no es el mismo Presupuesto que mandó el Ejecutivo, si bien es cierto que es un Presupuesto de emergencia porque el país está en una situación extremadamente delicada y crítica en lo económico”, subrayó.