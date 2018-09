Miles de personas despiden a De La Sota

El velorio del ex gobernador de Córdoba y ex candidato presidencial José Manuel De la Sota, se desarrolla desde la mañana de este domingo en el Centro Cívico del Bicentenario, la sede del Gobierno conocida como “El Panal”, en la capital provincial.

El último adiós a De la Sota, que murió en la noche del sábado al chocar contra el acoplado de un camión en la ruta 36, se extenderá hasta las 11 de este lunes.

Dado que el funeral es abierto a todo público, miles de personas se acercaron para despedir al político en medio de fuertes lluvias. Con paraguas, flores y pilotos improvisados, los cordobeses rodearon desde bien temprano el edificio ubicado en la calle Rosario de Santa Fe 650, al que también llegaron un amplio desfile de personalidades de la política, entre ellos el actual gobernador Juan Schiaretti, quien despidió a De la Sota con lágrimas en los ojos.

También se hicieron presentes el líder del Frente Renovador Sergio Massa, el ministro de Defensa Oscar Aguad y los diputados Diego Bossio, Graciela Camaño y Mario Negri, entre otros.

Cerca de las 15.30, la mamá de De la Sota, Adelia María Moriconi, de 98 años, ingresó a la capilla ardiente para despedir a su hijo, luego de que el público fuera retirado de la sala.

Según revela La Voz del Interior, la mujer no supo de la muerte de su hijo hasta la madrugada del domingo. Le avisaron las hijas del ex gobernador, acompañadas de dos médicos.

Los restos del ex gobernador cordobés de 68 años serán depositados en el panteón familiar, informaron desde el Gobierno local.

Además, la provincia decretó cinco días de duelo por la muerte del dirigente justicialista.

Durante toda la primera media hora del acto, el mandatario provincial lloró desconsoladamente por la muerte de uno de sus amigos y su histórico aliado político. Junto al coche fúnebre también arribaron al lugar las dos hijas del ex candidato a presidente, Natalia y Candelaria, así como Adriana Nazario, la última pareja del ex gobernador. Las tres familiares también se mostraban sumidas por un profundo dolor.

En la sala velatoria se encontraban numerosas coronas de personalidades de renombre de Córdoba. Tal fue el caso de la familia del cantante Rodrigo Bueno, así como una ofrenda personal del hermano del legendario cuartetero y actual artista, Ulises Bueno.

