Causa de muerte, “grave traumatismo de cráneo”

Según los resultados de la autopsia al cuerpo de José Manuel De la Sota, el dirigente cordobés murió a raíz de “un grave traumatismo de cráneo, compatible con el manejo a alta velocidad de su vehículo”. El mismo informe detalla que la “muerte fue instantánea”. El ex gobernador cordobés de 68 años falleció tras chocar con un camión en la ruta 36. Tras la noticia del accidente el sábado por la noche y la confirmación de su muerte, el cuerpo del ex gobernador de Córdoba fue retirado de la camioneta Volvo VX60 blanca que manejaba y que quedó totalmente destruida, para que comenzaran los trabajos de los médicos forenses que establecieron este domingo los motivos de la muerte.

En base al informe oficial, De la Sota murió por “un grave traumatismo de cráneo, compatible con el manejo a alta velocidad de su vehículo”. Pericias en el lugar del hecho, habrían arrojado además en las últimas horas el dato de que no se registró ningún indicio de frenado previo al momento del impacto. La autopsia indicó que el fallecimiento del ex mandatario cordobés “fue de manera instantánea”.

Los restos comenzaron a ser velados a cajón cerrado a las 9:50 de este domingo en el Centro Cívico del Bicentenario de la provincia de Córdoba bajo una intensa llovizna y estará allí hasta hoy lunes a las 11:00. Su cuerpo será trasladado luego al panteón familiar del dirigente.