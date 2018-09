Un militante oficialista atacó a Alberto Fernández

El ex jefe de Gabinete kirchnerista, Alberto Fernández, vivió un tenso momento mientras cenaba el jueves en un restaurante de Puerto Madero. Un hombre, que había tomado bastante alcohol, lo increpó con consignas del oficialismo y lo insultó en el medio del establecimiento.

Después de que trascendiera en las redes sociales que el ex funcionario había golpeado al agresor, Fernández dio su versión sobre los hechos y aclaró que él en ningún momento le pegó.

En su descargo, explicó que había ido al restaurante “La Cabaña” a comer con su esposa y que alrededor de la 1 de la madrugada una persona lo reconoció y le dijo: “Sos un hijo de puta que defendés ladrones y chorros. Vos sos un chorro y un ladrón”.

Ante el tono violento del agresor, un hombre de 65 años, Fernández le respondió que se callara. Pero el hombre insistió con los insultos y hasta lo invitó a pelear. “Cuando vio que me paré, me dijo: ‘Ah, ¿me querés pegar?’, pero le dije que la corte y que se vaya”, sostuvo el ex funcionario en declaraciones a la prensa metropolitana.