Luis Caputo: “Vamos a una situación de normalidad”

El presidente del Banco Central, Luis Caputo, aseguró que el mercado “entendió el mensaje” del Gobierno y que “vamos hacia a una situación de normalidad” tras la crisis cambiaria de los últimos días.

Lo dijo este viernes, en Mendoza, durante su presentación en la 39ª Conferencia del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (Iaef).

“Ahora vamos a encaminarnos a una situación de mucha más normalidad, más calma. No sólo en el mercado de cambios, sino en el de los bonos”, dijo el presidente del Central, quien aseguró que los mercados “se mueven en manada y exageran”.

Consultado sobre su decisión de no viajar a Estados Unidos para reunirse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), explicó: “El lunes a las 18 decidí no ir porque había sido un día difícil y esperaba un día difícil el martes. Christine Lagarde entendió las razones”.

“Igual, les llevamos un programa monetario y cambiario que tuvo muy buena aceptación”, sostuvo.