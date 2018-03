Macri dijo que se empiezan a ver "los frutos" de las políticas que implementó el Gobierno

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que el país está "en la dirección correcta" y que las políticas implementadas en la primera mitad de su gestión están empezando a rendir "frutos", sostuvo que el país crece sobre "bases firmes", al tiempo que pidió un diálogo "sin patoterismos ni extorsiones" entre sindicatos y empresarios, y confirmó que ve "con agrado" que el Congreso debata este año una posible despenalización del aborto.

"Ese crecimiento invisible sucedió, es como cuando comenzamos un edificio, en el pozo no se ven los pilotes, el hormigón, pero esa base existe, está", enfatizó Macri, quien aseguró que "los argentinos empezamos ver los frutos" de las políticas implementadas por su gestión.

Tras destacar un crecimiento en la inversión y niveles "récord" en algunos rubros como venta de cemento, señaló que el crecimiento se da sobre "bases firmes" por lo que "va a durar para toda la vida".



En un discurso que no tuvo el fuerte tono político que le dio en su último mensaje ante la Asamblea Legislativa, el primer mandatario pidió continuar con el rumbo económico planteado por su gestión y rechazó críticas de sectores que le piden, según dijo, "un shock de ajuste" o que "nada cambie".

"Algunos me critican porque voy demasiado lento y otros por ir demasiado rápido", afirmó Macri, quien subrayó que a los sectores que piden "un shock de ajuste" les dice: "acá vinimos a reducir al pobreza y a que ningún argentino pase hambre".

Además, indicó: "los otros nos piden que nada cambie y yo les digo si nada hubiese cambiado estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social".

"Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que empezamos a crecer", afirmó el primer mandatario en el marco de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, ante la Asamblea Legislativa.

El jefe de Estado señaló que "las transformaciones que hicimos empiezan a rendir frutos" y a sentirse en la población.

"No vine a hacer lo que me conviene a mí o a mi gobierno: estoy acá porque quiero que cada uno de ustedes sienta que su vida mejora", afirmó el Presidente.

En forma paralela, el primer mandatario se pronunció a favor de dialogar "sin patoterismos ni extorsiones" y ponderó los acuerdos sectoriales firmados entre sindicalistas y empresarios.

"Lo hicimos con Vaca Muerta, la lechería, la carne, la construcción, el sector forestal, la biotecnología", afirmó Macri, quien resaltó el "entusiasmo que despierta ese trabajo en común".

En cuanto al año legislativo que comienza, Macri por un lado confirmó que ve "con agrado" que el Congreso debata este año la despenalización del aborto y pidió que se "escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas".

"Estoy a favor de la vida pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos", señaló el Presidente.

Al dar a conocer esa agenda, el jefe de Estado anunció también que promoverá un amplio "blanqueo" de trabajadores en negro, al que denominó de "inclusión laboral", con el objetivo de mejorar el trabajo registrado, sin que se pierda la antigüedad.

El jefe de Estado afirmó que en "el siglo XXI cada día se crean trabajos nuevos y otros se terminan", por lo que consideró: "Podemos intentar resistirnos o asumir el momento que nos toca vivir".

Destacó que en los últimos dos años aumentó "el trabajo registrado en casi 270.000, pero en la Argentina uno de cada tres trabajadores está en la informalidad".

Por otra parte, dijo que enviará al Congreso un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad.

Macri sostuvo que no hay "razón para que los padres compartamos solamente dos días al momento del nacimiento de nuestros hijos".

Asimismo, incluyó un proyecto de ley sobre Telecomunicaciones y Tecnología de la Información que, según dijo, "mejorar competencia de inversiones, bajar precios y mejorar el servicio de usuarios".

También pidió la aprobación de leyes de creación de nuevos parques nacionales, incluyendo uno en la localidad bonaerense de Campo de Mayo.

Y reiteró su pedido para que se sancione la ley de extinción de dominio para "que el estado recupere los bienes del narcotráfico y el crimen organizado".

Además, solicitó a los legisladores "prioridad" para las reformas del Código Penal y el Código Procesal Penal, que pronto serán enviadas al Congreso por el oficialismo.

Ante legisladores de oficialismo y la oposición, también anunció que pedirán endurecer las penas para los conductores que "pongan en riesgo la vida de los demás".

En ese contexto, confirmó que el Gobierno desarrollará una "iniciativa integral" contra el "embarazo adolescente no intencional" mediante la educación sexual para jóvenes.

También respaldó a las de seguridad y afirmó que merecen "todo el respeto y la admiración", al tiempo que aseguró que busca un sistema que tenga en el "centro a las víctimas del delito, cuide a las fuerzas y tenga penas proporcionales a los delito" cometidos.

"Creemos en un sistema republicano que cuide a los argentinos para que vivamos tranquilos. Las mujeres y los hombres de las fuerzas de seguridad se juegan la vida por nosotros y merecen todo nuestro respeto y admiración", subrayó el jefe de Estado al abrir las sesiones ordinarias en el recinto de la Cámara baja.

En ese contexto, señaló promoverá que se apruebe una ley para poder difundir los resultados de los estudios de calidad educativa de cada colegio, al considerar que "la única manera de mejorar es partir de la verdad".

"Hoy está prohibido difundir los resultados por escuela, eso no tiene sentido. Avancemos para cambiar esta norma", reclamó al inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso.

A la vez, advirtió: "No podemos acordarnos de la educación solo en el momento de las paritarias".