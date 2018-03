Macri va al Congreso a iniciar sesiones en medio de la discusión del aborto

El presidente Mauricio Macri buscará hoy recomponer la relación con el Parlamento después del desgaste que significó la aprobación de la reforma previsional y las leyes de pacto fiscal y responsabilidad fiscal de fines del año pasado. Por eso, en el discurso presidencial de este 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa, a las 11, en la inauguración del nuevo periodo de sesiones ordinarias, el jefe del Estado planteará una amplia convocatoria para discutir múltiples temas.

No habrá anuncios de proyectos fundamentales para la gobernabilidad o para sostener el plan económico. Tampoco pedidos específicos, sino que será la presentación de la hoja de ruta para su tercer año de mandato. Después de un fin de año caótico, Macri reforzará la necesidad de tener un Congreso activo y en permanente debate. Si bien no presentará proyectos decisivos, hará referencia al debate que habilitó sobre la legalización del aborto, que discutirá este año el Congreso. El único interrogante, que genera inquietud en parte del bloque de Cambiemos, es si el Presidente ensayará una férrea defensa de las fuerzas de seguridad, como sucedió con el agente de la policía bonaerense Luis Chocobar. Esto aún no fue definido.

El Gobierno apuesta a una “agenda continua” y a la “fragmentación” de las normas que puedan generar fricciones evitables, como las reformas laboral y electoral. El modelo que buscará repetir durante los próximos meses es el que inauguró con el megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) -contiene 170 medidas que simplifican una serie de procedimientos y aceleran procesos que permitirán darle mayor competitividad a la economía-, que el Gobierno partió en tres proyectos de ley que envió la semana pasada al Congreso.

Macri quiere que los legisladores tengan mayor exposición. Tanto es así que la mayoría de las normas que tratarán en el recinto serán presentadas por los representantes del Poder Legislativo.

El Presidente también realizará un repaso sobre los “logros” del último año: describirá el plan de obras públicas -rutas, viviendas, agua potable y cloacas, entre otras cuestiones- y reforzará el mensaje del “compromiso” que asumió en el combate contra la inflación. Habrá una mención especial al hecho de que por primera vez en 100 años el país creció, bajó el gasto público, achicó el déficit fiscal y avanzó con la reducción de impuestos. Eso servirá como contrapeso de la herencia. Aunque breve, habrá un recordatorio de que en 2015 “estábamos al borde de una crisis como la de 2001” y con un futuro similar al de Venezuela. Pero hará énfasis en el “futuro”. Ahí mencionará lo que representa para la Argentina la presidencia pro tempore del G-20 e insistirá en el camino de la inserción “inteligente en el mundo”.