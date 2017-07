Vidal destacó que "Provincia Segura" permite combatir la corrupción policial

En declaraciones realizadas en América 24, Vidal dijo que "es muy importante que la gente sepa que ahora frente a tres delitos, que son el narcotráfico, la corrupción policial y los robos, no tienen que ir más a la comisaría" y aclaró que sólo en el tercer caso se piden los datos del denunciante "y van a tener que ir a ractificarlos, pero no a la comisaría, sino a la fiscalia".



"Gran parte del problema de la corrupción policial es que mucha gente va a hacer la denuncia a la comisaría o si te la toman no se la mandan al fiscal" se quejo la mandataria y agregó que esta aplicación "nos va a servir" para ese vecino que dice "todo el mundo sabe que venden ahí y yo no quiero denunciar porque tengo miedo de que el comisario sea cómplice".



En ese sentido, Vidal sostuvo que las denuncias realizadas sirven para "intervenir directamente con la justicia" y agregó que de esta forma "podemos empezar a pelear en algunos barrios mejor contra el narcotráfico".