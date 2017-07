"Massa va a jubilar a Cristina Kirchner"

PROFECÍA DE STOLBIZER

La precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer (1País), dijo que en el 2015 pensó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "no volvía más", pero opinó que la "irresponsabilidad del gobierno" de Mauricio Macri permite "que se la infle como candidata", aunque estimó que será Sergio Massa quien "va a jubilar a Cristina Kirchner definitivamente, para mandarla a su casa".

"Yo pensé que cuando se retiraron en el 2015 no volvían más, pero hoy creo que la posibilidad de que compitan -en las PASO del 13 de agosto con vistas a los comicios de octubre-, tiene que ver con la irresponsabilidad de un gobierno que alentó la posibilidad de que ella estuviera enfrente, por una cuestión de conveniencia electoral", afirmó Stolbizer.

Agregó que es "terrible que a esta mujer se la infle como candidata" y ejemplificó con que el "mismo Jaime Durán Barba es el que lo fogonea diciendo que puede tener un 40 por ciento de intención de voto"; y con las expresiones de (Elisa) Carrió quien la calificó como 'el cuco'. "Es la teoría de miedo porque cuando el cuco viene los chicos van para otro lado", interpretó Stolbizer.