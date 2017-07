Randazzo repartió palos

El precandidato a senador del PJ en la provincia de Buenos Aires respondió las críticas del jefe de Gabinete y luego cruzó a sus rivales de la oposición.

El ex ministro del Interior Florencio Randazzo comenzó a hacer campaña, dar entrevistas y responder las críticas de sus adversarios en las próximas elecciones legislativas, como cabeza de la lista de senadores de la provincia de Buenos Aires del espacio Cumplir dentro del Frente Justicialista. En esa línea habló sobre la "soberbia" de Cristina Kirchner, el "oportunismo de Sergio Massa " y que Marcos Peña recogió "lo peor" del kirchnerismo.

El ex funcionario advirtió que algunos funcionarios de Cambiemos "recogen lo peor" del gobierno kirchnerista por la "intolerancia frente a posiciones diferentes", en tanto definió que buscará encarnar una "esperanza" para las elecciones presidenciales de 2019.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con las promesas de campaña, hay demasiada gente pasándola mal como para que pierdan tiempo hablando de los demás", sostuvo Randazzo luego de que el jefe de Gabinete lo ubicara junto a Cristina y Massa en la "misma matriz sistémica de lo peor del PJ bonaerense".

El ex ministro del Interior del kirchnerismo planteó que "lo único que han hecho" desde Cambiemos es "agudizar todos los problemas y crear nuevos". "Me produce una enorme tristeza que quienes tienen responsabilidad de gobernar se dediquen a descalificar", agregó.