El Gobierno minimizó el acto de Cristina

CAMPAÑA

“Quedó claro que son el pasado”. La frase, que pertenece a uno de los principales asesores del presidente Mauricio Macri, dejó en evidencia que el Gobierno aprovechó el acto que realizó ayer la ex presidenta Cristina Kirchner para reforzar el mensaje que explotará durante la campaña: el pasado contra el futuro.

Cerca del Presidente, que no habría visto el discurso de su antecesora en el que llamó a la unidad “para ponerle un límite al Gobierno”, destacaron que la presentación de Cristina Kirchner “fue más de lo mismo”. Además, las fuentes oficiales se refirieron a la falta de autocrítica sobre los 12 años de gobierno kirchnerista e incluso a la indefinición sobre si será o no candidata.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Cambiemos) y el senador Federico Pinedo cuestionaron que la ex mandataria no haya hecho una autocrítica por la situación económica y social y la acusaron de “disfrazar un poco la realidad”.

“La que se olvida de lo que fue su gobierno y lo que hizo es ella. Le atribuye a la actual Gobierno cosas que claramente no las tiene”, afirmó Tonelli.

Por su parte, el presidente provisional del Senado aseguró hoy que la ex presidenta no sólo imitó al macrismo en la puesta en escena de su acto. “Unir a los argentinos y mirar el futuro, más que al pasado, son los dos centros discursivos del macrismo. Ella pensará que le van a dar votos”, dijo el senador de Cambiemos en diálogo con radio El Mundo.

Pinedo consideró también que el acto de ayer “fue muy estudiado desde el punto de vista de lo que se quería mostrar y lo que no se quería mostrar”.