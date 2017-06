Odebrecht: el fiscal Delgado pidió las indagatorias de Feletti, Wagner y el ex titular de AySA

JUSTICIA

El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer las indagatorias del ex viceministro de Economía kirchnerista, Roberto Feletti, y de empresarios y directivos de Odebrecht por el presunto pago de sobornos a la empresa brasileña para la construcción de dos plantas potabilizadoras. El pedido del fiscal incluye a Feletti, Carlos Ben, ex titular de AySA; Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y directivos de Odebrecht, de Benito Roggio e Hijos SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Delgado le entregó el dictamen entregado al juez federal Sebastián Casanello, quien debe decidir si le da curso o no a la solicitud. El juez Casanello ordenó semanas atrás allanamientos en la sede de la empresa brasileña en la Argentina para obtener documentos relacionados con la construcción de las plantas Paraná de las Palmas y Bicentenario, cuyos contratos fueron adjudicados a Odebrecht y Camargo Correa. En el contrato de $2.700 millones adjudicado a Odebrecht en 2008, la Justicia detectó varias irregularidades, como redeterminaciones de precios injustificadas.