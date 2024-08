El campo tracciona la venta de repuestos del automotor Chevrolet y Toyota

Todo Chevrolet es un comercio dedicado a la venta de repuestos del automotor para dos marcas: Chevrolet y Toyota.

Desde las instalaciones ubicadas en Benito de Miguel 770, con atención de lunes a viernes de 8 a 16 horas, Guillermo Loroni y su equipo brinda atención personalizada a sus clientes y público en general.

En diálogo con Democracia, Loroni explicó que la casa estaba más especializadas en Chevrolet, repuestos originales y alternativos, desde hacía mucho tiempo, aunque también vendemos los de Toyota, de la misma manera. “Hacemos un asesoramiento integral – acotó-, ante alguna duda tratamos de asesorar a los clientes”.

Sobre la actualidad en venta de repuestos, el entrevistado dijo que estaban pasando un momento de transición en cuanto a los precios. “Está entrando mercadería, un poco más fluidamente. Es decir está normalizada la entrega”, apuntó.

Panorama positivo

Respecto a precios, señaló que había muchas cosas a precios estables o a la baja. “Al haber una inflación mínima de 2, 3 o 4 por ciento, el repuesto no aumenta por lo cual considero que está a la baja”, dijo Loroni.

“Estamos teniendo buen flujo de ventas, de consultas, de hecho el mes de julio fue un buen mes en cuanto a cantidad de productos. Sabemos que es estacional. Dependemos mucho del campo y estamos teniendo tres meses de seca, que no sé cómo va a repercutir en la cosecha fina, que nos lleva a aguantar hasta la cosecha gruesa, donde está la mayor cantidad de ventas, porque hay más dinero en el mercado”, explicó el entrevistado.

Aclaró que ese era el panorama actual, lo que se estaba viendo ahora. “Por ahora, el ritmo de venta es bueno. Cuando hay mayor actividad en el campo, hay más ventas de repuestos porque se usan más las pick up, por ejemplo, aunque también es cierto que también hay pick up de otros particulares que no tienen campo”, apuntó.

“En los dos períodos de sequía, al haber poca actividad en el sector rural, las camionetas dejan de circular, no tienen mucho desgaste y la venta de repuestos baja”, acotó.

Entrega normal

Sobre el acceso a los repuestos y si había faltantes, Loroni respondió que no había problemas de escasez, que aunque podía haber algún faltante no era nada fuera de lo normal. “Cuando faltaban repuestos, tiempo atrás, me animo a decir que era porque también hubo un manejo de los importadores. Los grandes distribuidores nos escondían la mercadería porque todos estaban jugando a una devaluación y no les importó perjudicar al mercado. Esa es la realidad. Y no solamente en esto, en todos los rubros fue igual, porque no puede ser que después de la noche a la mañana apareciera toda la mercadería”, opinó.

Sobre el alza de precios que también hubo meses atrás, el comerciante opinó que al mercado le había hecho daño. “Nosotros perdimos muchas ventas y el cliente pagó más caro de lo que realmente valía el producto”, apuntó Loroni.