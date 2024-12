Interesante charla organizada por Daddiego Frenos, en su 50° Aniversario

El lema de este año de Daddiego Frenos SA es “50 años al servicio de su seguridad”, y en ese marco de festejo organizó una interesante charla realizada el miércoles último, para la presentación de dos marcas de productos de freno: Frasle_Fremax, del grupo Randon.

La charla tuvo lugar en el salón del Club de los Abuelos, Remedios de Escalada de San Martín 264.

En diálogo con Democracia, Osvaldo Daddiego apuntó que las citadas empresas eran proveedoras directas de fábrica y de origen brasilero. En Junín se hicieron presentes Jorge Cwiluk y Mario Figola.

Desde Frasle, dedicados a pastillas cintas de frenos y discos de freno, destacaron que Osvaldo Daddiego hacía muchísimos años que era cliente de ellos, siendo referentes en Junín y zona. En esa oportunidad disertaron sobre varios de sus productos.

“Lo fuerte mío proviene de Frasle- Fremax y Controil”, dijo el entrevistado.

Daddiego Frenos

La empresa de Daddiego Frenos SA, ubicada en Ramón Hernández 701 de nuestra ciudad, cumplió 50 años de trayectoria dedicada a la venta de repuestos y reparación de componentes del sistema de frenos; embragues nuevos y de recambio, asimismo tren delantero, suspensión y bombas de agua.

“Tenemos toda la línea completa de embrague, rectificamos volante de embrague, todo, de todas las marcas y todas las líneas, para vehículos livianos y pesados”, destacó Osvaldo.

Es una casa de repuestos que cuenta con todo lo referente a freno convencional para vehículos livianos y pesados, frenos hidráulicos, de aire, y en el taller realizan el servicio de reparaciones de bombas, de válvulas de aire; para camiones, reparación y venta de compresores de aire; también rectificación de discos y de campanas.

El entrevistado destacó la venta de sus productos no solo en Junín sino también en la zona, una amplia región a donde llegan gracias a la labor de los comisionistas que visitan diariamente a Daddiego Frenos.

Instalada en 1974 en Junín a cargo de Osvaldo Daddiego. Sus inicios en la actividad fueron en un garaje de la calle Dr. Calp, después en calle Castelli 198 tuvo su primer taller donde estuvo 10 años. Siempre con ganas de crecer, Osvaldo compró un lote en Ramón Hernández, donde desarrolló el inmueble que hoy es un negocio importante con venta de repuestos y un taller para los servicios.

Pasaron los años y Osvaldo, desde hace un tiempito, brindó su legado a sus hijos Erica y Ramón Daddiego, quienes están siempre en la empresa y el taller.

Al reflexionar sobre su actividad, mencionó que no solo se trataba de él sino también lo que pudo transmitir a varios aprendices que hoy en día tienen su propio taller. “Hoy hay cuatro o cinco talleres de frenos que son de gente que estuvo en mi taller”, destacó, para luego agregar que “en principio lo mío fue solo taller, que luego con el tiempo empezó a vender repuestos con servicio a los mecánicos en cuanto a rectificar discos, campanas, reparar bombas, etc, y en camiones la parte de aire, cambio de cinta, válvulas de aire, etc. “.

Daddiego Frenos, servicios y repuestos

Dirección: Ramón Hernández 701.

Días y horarios de atención: de 8 a 17 horas.

Teléfonos: 0236 4420813/ 4430391. Celular: 236 4579183.