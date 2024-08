Destacan la calidad de motosierras y motoguadañas de marca Guillermo Tortorella

Guillermo Tortorella, maquinaria de bosque y jardín, se dedica a la venta de maquinarias, con marca propia como son la motosierra GTM 65 y la motoguadaña GT43, realizadas y armadas con productos de primera calidad en todas sus piezas, con repuestos a disposición, servicio de reparación y garantía a cargo de la empresa que dirige el mismo Guillermo Tortorella, desde un amplio local de ventas de repuestos y el taller ubicados en España 443.

En diálogo con TeleJunín, Tortorella explicó que sus maquinas compiten con las de primeras marcas, y ya están registradas internacionalmente, es decir son importadores.

Sobre sus inicios, el repuestero recordó que la idea había surgido durante la pandemia, cuando quiso crecer y hacer una maquinaria con marca propia. Así surgió Motosierra Guillermo Tortorella hecha en la misma empresa, con su nombre.

Respecto al cambio de vender maquinarias de otras marcas a una realizada por él, el entrevistado dijo: “Se puede elegir una concesión pero hay que vender sus productos, te obligan a comprar sus repuestos, las garantías son engorrosas, te pagan lo que quieren y siempre uno termina resolviéndolo sin pasarle la garantía, nada, para darle una solución al cliente. Entonces decidimos hacerlo nosotros, haciéndome cargo yo”.

El entrevistado señaló que así se evitaban problemas. “Si el cliente compra una máquina que es obsoleta y no tiene repuestos, y la trae a reparar a uno. Si la maquina es mala uno queda mal”, dijo.

Según lo expuesto, las partes de la máquina (motoguadañas y motosierras) son chinas y ellos las ensamblan, contando con todos los repuestos. “Llevamos 400 vendidas en localidades de la región, en municipios vecinos, comunas, también en el parque industrial, empresas importantes, entre otros clientes, y tenemos el servicio de reparación de maquinarias a domicilio”, dijo. “Recientemente agregamos service al campo. Hacemos reparaciones, venta de repuestos. Contamos con maquinas nuevas y usadas pero en buen estado”, acotó.

Respecto a las ventas de las maquinarias señaló que estaban bien pero no como cuatro años atrás por ejemplo. “Ahora se vende menos pero tenemos ya maquinaria ensamblada. La venta es más lenta pero la reposición es rápida, contamos con stock”, apuntó.

Tortorella destacó que la máquina con marca propia había superado las expectativas de lo que él había pensado. Aseguró que tiene manual de instrucciones y era mejor a varias de marcas conocidas. “Busco que tenga calidad, por algo lleva mi nombre la máquina”, señaló.

Respecto a su experiencia, Guillermo mencionó que de los 16 años que estaba trabajando en el rubro, es decir, hace 21 años que se dedica a esa labor. “Ahora se nota la baja de las ventas, solo comparable con el 2001. En verano esperamos mejorar el nivel de las ventas, todo depende, si viene lluvioso o seco”, dijo.

“De todas maneras mejoramos mucho con el transcurso de los años. Entre otras herramientas tenemos tractor usado, en buenas condiciones, también muchos repuestos. El service es nuestro”, acotó. Respecto a la garantía, Guillermo dijo que era él. “Nosotros hacemos pre-entrega a los clientes de empresas y después ante cualquier cosa les aconsejamos no tocar la máquina, que la traigan para que podamos resolver el problema. Si pasa algo fuera de garantía, por mal uso, por ejemplo, le explico al cliente. No me gusta quedar mal”, afirmó.