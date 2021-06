Cuatro tenistas argentinos debutan hoy en la jornada inaugural de Wimbledon

Los argentinos Diego Schwartzman, noveno preclasificado, Federico Delbonis, Facundo Bagnis y Nadia Podoroska serán los primeros en debutar hoy en el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, que retorna al calendario del circuito profesional de tenis, tras un año de ausencia por la pandemia de coronavirus.

La fiesta sobre el césped del All England Club en Londres tendrá este 2021 la participación de un grupo de ocho jugadores argentinos, cuya segunda mitad (Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Facundo Coria y Marco Trugelliti) verá acción recién mañana.

El certamen ha sido históricamente adverso para el tenis argentino, por la característica de una superficie sin tradición en el país, aunque con actuaciones destacadas en el pasado, de la mano de Gabriela Sabatini (finalista en 1991), David Nalbandián (finalista en 2002) y Juan Martín Del Potro (semifinalista en 2013).

Sin especialistas en hierba, Schwartzman, número 11 del ranking ATP, aparece como la principal carta del tenis nacional y se estrenará ante el francés Benoit Paire (número 46), en el tercer turno de la cancha 17, un horario aproximado al mediodía de Argentina. En caso de ganar, la siguiente instancia la afrontará ante el italiano Marco Cecchinato (84) o el británico Liam Broady (144), invitado por la organización.

Por su parte, el azuleño Delbonis jugará Wimbledon por sexta vez en su carrera, con un duro desafío estreno ante el ruso Andrey Rublev, número 7 del mundo y favorito en los papeles.

De 30 años, Delbonis debutará no antes de la 9 hora argentina, dos horas después de que salga a la cancha Facundo Bagnis (91), el primero de los argentinos en ver acción en la edición de este año del tradicional torneo londinense, frente al serbio Miomir Kecmanovic (47).

Finalmente, la rosarina Nadia Podoroska (39) tendrá su estreno absoluto en el All England Club, frente a la estadounidense Ann Li (68) Su presentación esta prevista el mediodía de Argentina, en el tercer turno de la cancha número 7.

Los otros cuatro argentinos de la edición 2021 en Londres jugarán mañana: el bahiense Pella (59), en una temporada para el olvido, comenzará frente al favorito italiano, Matteo Berrettini (9); el cordobés Londero (128), también de muy mal año, irá ante otro italiano, Gianluca Mager (78); el rosarino Federico Coria (89) se presantará por primera vez en Wimbledon ante el colombiano Daniel Elahí Galán (112); y el santiagueño Marco Trungelliti (206), quien a los 31 años superó por primera vez la clasificación previa, enfrentará al francés Benjamin Bonzi (118).

En la jornada de hoy también se abrirá la actividad en la Cancha Central con la presencia del número 1 y campeón defensor, Novak Djokovic, quien, tal como marca la tradición, será el encargado de levantar el telón del estadio principal por ser el ganador de la última edición, disputada en 2019.

El balcánico abrirá su participación frente al estadounidense Jack Draper, en la búsqueda de su Grand Slam número 20, para empatar el récord de Roger Federer y Rafael Nadal. También jugarán hoy el griego Stefanos Tsitsipas -reciente finalista de Roland Garros- contra el norteamericano Frances Tiafoe; y el escocés Andy Murray -excampeón en 2013 y 2016- ante el georgiano Nikoloz Basilashvili.