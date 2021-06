La lluvia postergó el debut de Podoroska y puso freno al triunfo de Schwartzman

La tenista argentina Nadia Podoroska no pudo debutar ayer en la edición 2021 de Wimbledon, tal como estaba previsto, a raíz de las lluvias que obligaron a varias suspensiones de partidos programados para la jornada inaugural.

La rosarina, número 39 del ránking WTA, deberá aguardar hasta hoy para pisar el césped del All England Club, ya que la organización decidió posponer el juego frente a la estadounidense Ann Li (68), que estaba agendado en el tercer turno de la cancha 7.

Quien sí pudo estrenarse, pero no llegó a completar su partido, fue Diego Schwartzman, quien derrotaba 6/3 6/4 al francés Benoit Paire (46), cuando la falta de luz natural obligó a poner freno a la acción, que se reanudará hoy.

Por otra parte, el azuleño Federico Delbonis perdió ante el ruso Andrey Rublev, por 4/6 6/4 6/1 6/2, mientras que Facundo Bagnis también cayó derrotado en su estreno, frente al serbio Miomir Kecmanovic, por 6/4 3/6 6/3 7/6.

Entre los favoritos, el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y vigente campeón, debió trabajar más de lo pensado para superar al británico Jack Drapper, por 4/6 6/1 6/2 6/2, mientras que, en la sorpresa de la jornada, el griego Stefanos Tsitsipas -reciente finalista de Roland Garros- fue vencido por el estadounidense Frances Tiafoe, por 6/4 6/4 6/3.

Otro de los que debutó con triunfo fue el escocés Andy Murray, campeón en las ediciones 2013 y 2016, frente al georgiano Nikoloz Basilashvili, por 6/4 6/3 5/7 6/3.

La acción del tercer Grand Slam de la temporada continúa hoy, con la presentación del suizo Roger Federer, no antes de las 10.45 hora argentina, en la Cancha Central, además de la reanudación de los encuentros que quedaron inconclusos.

También debutarán los argentinos Guido Pella, Marco Trungelliti y Juan Ignacio Londero, además de la reanudación del partido de Schwartzman y la presentación de Podoroska.