El Torneo 109° Aniversario entra en etapa de definición

El Torneo “109° Aniversario del Club Rivadavia” de tenis entra en etapa de definición en cada una de sus categorías, ya que el próximo fin de semana se conocerán a los nuevos campeones.

El campeonato, que pertenece al calendario del Lincoln Tenis Tour 2024, tendrá actividad mañana, 1 de mayo, por el feriado debido al Día del Trabajador.

Por otro lado, los campeones en cada una de las categorías se conocerán el sábado, cuando el certamen, que comenzó hace algunas semanas atrás, baje su telón.

Categorías:

Single Pre-Primera Caballeros

- Semifinal 1: L. Vázquez vs. M. Wauthier

- Semifinal 2: T. Azar vs. J. César.

Single Intermedia Caballeros

- Semifinal 1: S. Strube vs. Ganador A. Adami vs. L. Cabezas

- Semifinal 2: S. Berenguer vs. Ganador A. Aguerreghoen vs. A. Giordano

Single Segunda Caballeros

- Semifinal 1: Vicente vs. Ganador L. Alba y J. Nistal

- Semifinal 2: Muñoz vs. Ganador Estevez vs. Campano

Single Tercera Caballeros

- Semifinal 1: Brown vs. Ganador F. Marcó vs. Scabuzzo

- Semifinal 2: T. Azar vs. R. Alonso

Single Damas “A”

- Finalista: M. López

- Semifinal 2: V. Llorente vs. N. Gómez.

Single Damas “B”

- Semifinal 1: D. Frías vs. Titarelli

- Semifinal 2: A. Rodríguez vs. M. Chiappanno

Dobles Mixto “A”

- Finalistas: M. López-N- Davín

- Semifinal 2: D. Latorre-L. Cabezas vs. D. Basiluk-M. Curti

Dobles Mixto “B”

- Finalistas: Frías-Moyano

- Semifinal 2: Zunino-Espil vs. Ganador Todino-Álvarez vs. Arias-Grasso

Dobles Damas “A”

- Final: Gómez-Curti vs. Borgna-Delgado

Dobles Damas “B”

- Semifinal 1: Gerez-Gerez vs. Ganador Pringles-Torres vs. Padilla-Fortunatti

- Semifinal 2: Toya-Wonky vs. Ramos-Barragán.

Dobles Intermedia Caballeros

- Finalistas: Sánchez-Aramendi

- Semifinal 2: Guagnini-González vs. Rodríguez-Murriles.